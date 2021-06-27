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多次進入美國 申請I-485出示最後一次簽證即可

耿婷律師主答
一般來說，轉換身分只看最後一次入境美國的簽證。（USCIS）
一般來說，轉換身分只看最後一次入境美國的簽證。（USCIS）

讀者問：

我的職業移民申請I-140已經獲准，看到排期已到，我準備遞交I-485申請。請問，在I-485材料裡，我需要把新舊護照上所有入境的visa stamp、留學時期所有I-20都提交了嗎？我記得，我的I-20就有七、八份，而且很久遠了。都要提交嗎？還是只需要交最近一次入境的visa stamp和之後的extension approval notice？

答：

因為I-485是在美國境內從非移民簽證身分調整成綠卡身分的申請，所以一般來說移民局只看最後一次入境美國時是否使用了有效的簽證或其他入境證件，並且從最後一次入境到遞交申請時有沒有保持合法的身分。因此，在遞交I-485申請時，應附上最近一次入境美國時使用的美國簽證及入境章護照頁、I-94、以及入境之後的任何轉換身分或延期批准書複印件。

如果最後一次入境美國時不是用學生簽證入境的話，原則上以前發過的I-20就不用放在I-485申請包裹中了。但是在I-485面談時最好帶上，如果有任何過期的OPT EAD（實習工作許可）的話也最好帶上，以防移民官追查你在最後一次入境美國之前是否在美國一直保持著合法的學生身分。

美國 學生簽證 移民局

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