H-4有效性 取決配偶的H-1B身分

讀者問；

我現在H-4的pending快一年了，現在因為家屬工作變動要申請O-1，意味著我也要跟著改成O-3身分。現在問題是，我的H-4的申請還沒批下來，那麼接下來可以提交另一個O-3申請嗎？那麼原來的H-4的申請怎麼辦呢？

答：

因為你H-4身分的有效性是取決於你配偶的H-1B 身分，所以當你的配偶從H-1B轉換成O-1身分的時候，你的H-4即使被批准了也會被視為在配偶轉成O-1時就已過期。所以，你應該和配偶的O-1申請一起遞交轉換成O-3身分的申請。申請一旦批准，你就可以和配偶一起轉成新的O類身分。

你沒有提到你在遞交H-4申請前是什麼身分，是由別的身分轉成H-4還是H-4身分的延期，所以我們無法判斷你在H-4 pending期間是否有一個合法的非移民 身分。如果你在轉H-4之前的合法身分一直有延續下來，你在遞交轉O-3申請後，可以撤銷正在pending的H-4申請。如果你之前的合法身分沒有延續下來的話，你不能撤銷之前的H-4申請，因為你還有賴於這個申請的批准來說明你在遞交O-3申請時是有合法的非移民身分的，也就是說你需要這個H-4的批准來彌補兩個合法身分之間的空檔（bridge the gap）。