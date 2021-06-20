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人在國外 綠卡面談可申請轉海外辦理

耿婷律師主答
申請綠卡後，如果無法及時回美造成I-485被拒，還可以填寫I-824申請轉成海外辦理。（移民局官網）
申請綠卡後，如果無法及時回美造成I-485被拒，還可以填寫I-824申請轉成海外辦理。（移民局官網）

讀者問：

我去年10月隨大流遞交了I-485，已經拿到Combo卡，剛回覆了RFE。現在國內有個坑，我想盡快回去。因為坑越來越少，申請的人很多。若是別人先占了名額，我就進不去了。因此，我現在很糾結，心亂如麻。我不知道國內到底什麼情況，也不知道我的綠卡什麼時候會批。如果後面要面試，或者第二個RFE，我人不在美國，怎麼辦？我若是回去了，將來出來就難了，沒法按時面試是不是綠卡就拒了？我的I-140還能有效嗎？如果沒法面試或者回復RFE的話，可不可以轉回CP？我是不是要重新開始？

答：

一般來說，I-485第二次要求補件（RFE）的情況並不多見。就算有第二次RFE，除了體檢和打指模外，即使你不在美國也應該能夠回覆。如果需要面談的話，你應該盡量趕回美國參加面談。如果沒法及時趕回美國，也可以請律師幫你先延期。一般來說可以延期一到兩次。

如果你的I-485被拒不是因為雇主不再幫你申請綠卡，或是雇主取消了你的I-140、或I-140作假、或雇用關係不真實的話，一般不會影響到你的I-140的效力。

申請綠卡後，如果無法及時回美造成I-485被拒，還可以填寫I-824申請轉成海外...
申請綠卡後，如果無法及時回美造成I-485被拒，還可以填寫I-824申請轉成海外辦理。（移民局官網）

如果因為你不能回美造成你的I-485被拒的話，你可以遞交I-824，轉成去海外使領館申請移民簽證（Consular Processing）。I-824批准後，國家簽證中心（NVC）會通知你開始移民簽證申請程序，屆時你需要遞交移民簽證申請費和DS-260移民簽證申請表及出生公證、無刑事犯罪紀錄公證等文件。NVC審查通過後會將你的案件轉往廣州領事館。你通過廣領館面談後持移民簽證入境時就已經具有了美國永久居民的身分，並可以開始為你的雇主工作。整個過程大概需要一年左右。

簽證 美國 移民

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