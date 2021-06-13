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移民信箱 | H-1B被裁 有新雇主後可去境外申請簽證

耿婷律師主答
若是遞交I-485後被裁員，又過了H1-B寬限期，必須到境外申請簽證回美國。（美聯社）
若是遞交I-485後被裁員，又過了H1-B寬限期，必須到境外申請簽證回美國。（美聯社）

讀者問：

我在被裁員前提交了I-485，準備調整身分，但被裁後沒有轉B-2或者F-2，現在已經過了H-1B的grace period。現在，我收到一個公司的offer，不知道讓新公司怎麼處理H-1B。我可以境內COS嗎，流程是啥？要多長時間？我現在combo卡也沒下來，還在催combo卡。

答：

在美國境內調整身分（COS）的前提是，申請人需要有一個合法的非移民身分，然後才能調整成其他非移民身分；而I-485不屬於一個合法的非移民身分，只是授權你可以合法在美國等待綠卡申請的結果。因為你的H-1B身分已經結束，並且可以轉成其他身分的60天寬限期也已經過期，而I-485並不算一個合法的非移民身分，所以你無法用在境內轉換身分的方式從I-485轉成H-1B。

如果你的I-485遞交還不滿180天，並且希望盡快開始為新雇主工作的話，那麼你需要在H-1B申請獲批後離境，到海外美國使領館申請H-1B簽證，然後再重新入美。那時，你就可以正式用H-1B身分為新雇主工作。不過需要注意的是，如果你在沒拿到回美紙（Advance Parole）之前就離境的話，你的I-485會因此被拒。所以，建議你務必在離境前申請加急回美紙（Emergency Advance Parole），這樣即使你的H-1B簽證被拒，也可以用回美紙返回美國。

如果你的I-485已經遞交超過180天，你的新雇主願意為你申請綠卡，並且你新雇主和原雇主屬於同類公司，給你提供的也是相似的職位，那麼你可以請你的新雇主向移民局遞交新的I-485 Supplement J表格，取代你的原雇主為你辦理綠卡。如果你在遞交I-485時，也同時遞交過I-765申請的話，從你遞交之日起算大概五、六個月以後你會收到工作許可（這種類別的EAD也叫C9卡）。你收到工作許可後，就可以用工作許可為新雇主開始工作。若是拿到綠卡，就可以用綠卡為新雇主工作。

H-1B 移民局 綠卡

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