O-1延期需新推薦信 盡量多寫新成就

讀者問：

我最近申請O-1簽證 的延期。律師告知，我需要六封新的推薦信（我在同一家公司及同一個職位），但是我在網上搜索不到任何相關信息。我有點擔心，主要是之前已經要了三輪推薦信，再要這一輪真是要了老命了。換做是我的話，看到有人問我要四次移民推薦信，我肯定也不會高興。請問：O-1延期是否需要新推薦信？

答：

雖然推薦信並沒有過期時間，但是一般來說推薦信的時間越長，在移民官眼裡的證明效力就越弱，所以一般律師都希望在申請材料裡附上最新的推薦信來增加你申請通過的機率。但是，如果你是就同一公司的同一職位申請O-1延期，推薦信的重要性就會相對減弱。實踐當中，我們也有過客人在O-1延期申請時並沒有附上任何新的推薦信就獲批的例子。

延期申請當中應該附上前次申請中提供的主要資料及任何在O-1任職期間你取得的新成就和對行業的貢獻。建議你還是盡量找推薦人就你新的成就寫新的推薦信，如果找不到的話，也應附上所有的舊推薦信。一般來說，由於你前次的O-1申請已獲批，由同一雇主就同一職位提出的延期申請只要工作計畫確實、公司經營正常、也有按之前許諾的工資標準支付工資，移民局 通常不會拒絕你的延期申請。