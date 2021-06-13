I-130處理時間 各中心之間差別大

讀者問：

我是美國公民 ，為父母遞交I-130申請快一年了，但現在沒任何status update。查了processing time，早超過normal時間。最近兩個月提交了兩次inquiry，回復都是模版說case正在被review中，從提交到現在無任何update，也沒有讓打指紋。請問，還有什麼辦法催他們快一點嗎？

答：

因為疫情 的原因，現在不同的移民局 服務中心（Service Center）審理美國公民申請父母移民的I-130申請的正常審理時間差距非常大，比如Vermont Service Center的正常審理時間是29至37.5個月，但是Texas Service Center的平均審理時間只有8到10.5個月。你可以查看你的I-130收據的左下角，查看審理你案件的是哪個移民局服務中心，然後再確認你的I-130申請是否超出了正常審理時間（Normal Processing Time）。

如果按照上述方法查詢並確定你的申請已超出了正常審理時間，你可以在移民局官網的相關頁面發送電子查詢E-Inquiry，指出案件已經超出正常審理時間（out of normal processing time）。雖然通常收到的回復內容大多是案件正在審理當中，但以我們以往的經驗，因超出正常審理時間而發送inquiry之後，會對案件的實際審理速度有加快的效果。你不妨再耐心等一段時間，如果仍然沒有任何進展，你也可找當地的國會議員辦公室幫你向移民局催問。只要你在議員的轄區內居住並且申請超出正常審理時間還沒有結果的話，議員辦公室都會願意幫你催問移民局的。