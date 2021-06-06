簽證標注NIE 可直接入境

隨著疫情逐漸緩和，預料美國將逐漸開放對各國旅客的禁令。（美聯社）

讀者問：

我將於2021年8月1日開始我的H-1B 工作，雇主是美國 一所非營利性大學。我的I-129 申請已於近期通過，我在國內打算去北京進行面簽。請問：現在面試是否已開通，可以選擇加急面簽麼？為了辦理美國簽證，需要聯繫美國學校提供NIE letter麼？

我的I-129申請起始日期2021年8月1日，面簽時間有什麼要求麼？比如不早於起始日期的90天，還是也可以預約2021年4月的面簽？假如簽證通過，在到達美國之前，還需要14天的第三國隔離麼？

答：

關於暫停H-1B、H-2B、J及L類非移民簽證入境的第10052總統令，於2021年3月31日就已過期， 所以理論上今年3月31日後美國已不再禁止海外使領館簽發這些類型的工作簽證 ；但各地使領館也需要一段過渡時間來逐步開放所有簽證事務，這段過渡時間依據各地情況也會有快慢之分。

依據美國國務院提供的信息，北京大使館已經開放了非緊急類B1/B2以外的所有簽證簽發事務；而上海及廣州領事館還未開放H-1B的簽證預約。如果你打算回國簽證的話，可以嘗試跟北京大使館預約簽證。

面試時一般都應提供雇主的支持信，簡述職務名稱、職責、薪資以及期待你按時開始工作等的內容。如果在雇主支持信中能夠加上對你的職位屬於「國家利益例外」（National Interest Exception，簡稱NIE）方面的闡述的內容最好；如果沒有這方面的內容也沒有關係，因為禁令已經取消，所以即使你的職位不屬於國家利益例外的情況，你的簽證也應獲批。

雖然非移民暫入令已經取消，但針對中國的旅行禁令還未取消，所以持簽證入境的中國旅客都必須在第三國停留14天後再入境美國。如果你的簽證上有標注是NIE（國家利益例外）的話，則可以直接持簽證從中國入境美國，而不需要先在第三國停留14天。