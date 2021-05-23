將移民處理由境外改為境內 需要通知NVC
讀者問：
申請移民時，我當時選了領事館申請（CP），現在NVC通知我提交材料，馬上就去告訴國家簽證中心（NVC），我要在美國調整身分。然後NVC回信說，有關美國永久居民身分的更多信息，請致電美國公民及移民服務局（USCIS），電話是1-800-375-5283。同時，我也可以訪問移民局網站。在調整為永久居民身分的過程中，請勿向NVC支付費用或提交文件。根據現在的表B，我可以提交I-485了。請問：我是否需要從NVC轉USCIS？
答：
I-130親屬移民和I-140職業移民申請，都可以有通過領館移民簽證入境和在美國境內申請綠卡調整身分的選擇。若是情況有時會發生變化，可以根據變化來調整移民方式。I-130批准或I-140批准後，如果有排期，需要在移民局網站確認可以遞交綠卡申請的日期，申請人在移民局公布的遞件排期到了的當月可以向移民局遞交綠卡申請。按照移民局公布的文件要求，準備文件，遞交表格和要求的文件，特別是I-130或I-140批准書。所以，你並不需要從NVC轉USCIS，但是建議你通知NVC，簽證申請人將在或已在移民局遞交綠卡申請，調整身分。
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