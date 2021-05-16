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移民局對加急申請 有自己的起始時間

耿婷律師主答

讀者問：

我的個人情況是，去年11月申請I-140的快速通道，申請被TSC接收，然後被RFE；RFE需要公司證明有能力支付工資。這是一家大公司，走完流程回復了RFE。1月初，律師說會繼續按照PP處理，但是之後到現在都一直沒有消息了。律師問了幾次PP那邊，USCIS TSC管PP的說，case從TSC轉到了NBC，說他們也沒辦法。申請現在陷入死循環，律師只知道推脫責任，說這個不關他們的事，還說什麼降級理論上不讓PP。他也不幫忙問了。

這個情況怎麼破？USCIS收了PP的錢，沒有按照PP來處理，我自己又不能去問I-140，公司HR也不懂。非常感謝回答。

答：

你遞交從EB-2降級到EB-3的I-140降級申請時，不能附上原始的PERM勞工紙（Labor Certification），因為原件在遞交EB-2的I-140時已經遞交過給移民局了。所以，按理說I-140降級申請的確不能做I-907加急申請（Premium Processing，簡稱PP）。

但是，如果你之前EB-2的I-140已獲批准，並且降級申請和原來已獲批准的EB-2的I-140申請都是由同一個移民局服務中心（USCIS Service Center）處理的話，那麼這種情況是可以做加急申請的。

請注意，這個加急的15天審理時間不是從移民局收到你的I-907開始算起，而是從移民局找到了你原來遞交過的PERM勞工紙原件的時候才會開始計算15天的審理時間。因為你的提問裡面沒有提到你之前EB-2的I-140是哪個移民局服務中心批准的，所以我們無法判斷你的降級I-140是否可以做加急申請。建議你就這個問題再具體諮詢移民律師。

如果你的情況符合加急條件，移民局應該在找到你的勞工紙原件起算的15天內做出決定（包括RFE）。如果移民局未能在15天內做出決定，你可以聯繫移民局要求他們退款。

移民局 勞工

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