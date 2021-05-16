提交體檢報告時 綠卡申請人不必在境內

美國對中國的旅行禁令解除以前，律師不建議綠卡申請人離境。（美聯社）

讀者問：

我們主副卡去年10月底交了I-485，現在已經打過指紋，在等combo卡；還沒有交體檢表，打算最近找體檢醫生把體檢表弄好。現在的情況是，副卡打算拿到combo卡後回國待幾個月到半年時間，到時候直接拿combo卡回來。計畫和問題是：

1、如果回國後收到面試通知，那就立馬拿combo卡回來面試。不知道現在的政策能不能拿combo卡順利入境？旅行禁令上好像是要綠卡 才能入境？

2、如果回國後收到體檢表RFE，是否可以主卡直接把兩個人的體檢表提交上去？還是說副卡本人必須要回到美國境內？

3、如果問題2的副卡不用回來，後面綠卡下來了，副卡需要馬上回到美國境內嗎？

4、有沒有其它要注意的？

答：

到目前為止，2020年1月31日頒布的針對中國的旅行禁令（Travel Ban）還是有效的，所以，在旅行禁令被廢除之前，如果Combo Card（工作許可、回美紙）持有人需要用Combo Card回美的話，一般來說要在第三國停留超過14天才能入境。但是，如果持有人是美國公民 或綠卡持有人的配偶或未滿21周歲的未婚子女，或是未滿21歲的未婚美國公民或綠卡持有人的父母或未滿21歲的未婚兄弟姊妹，那麼Combo卡持有人還是可以在禁令實施期間持combo card入境，不用在第三國停留14天。

從你的提問中可以推斷，你申請的是職業移民類別的綠卡，除非你們有一個美國公民的孩子，否則你的配偶在旅行禁令未解除前，即使持combo card也不能直接從中國入境，而必須在沒有旅行禁令的第三國停留超過14天以後才能入境美國。

事實上，提交體檢報告未必需要等到移民局 的RFE， 如果你們已經辦理好了體檢報告的話，那麼你們現在就可以遞交體檢報告。此外，提交體檢報告（I-693）時綠卡申請人不必本人在美國境內。所以，如果你的配偶回國後你收到了移民局要求你們夫妻補交體檢表的通知，你可以代替你配偶把兩個人的體檢報告一起遞交上去；但是如果之後要求你們夫妻參加面談的話，你的配偶一定要趕回來參加面談。

如果沒有經過面談你們夫妻的綠卡就被批准的話，雖然從移民法上來說允許你配偶在綠卡批准後的一年內回到美國即可；但是如果你配偶長時間不來美國居住，會被關口的移民官質疑你配偶是否真的符合美國永久居民的定義。故此最好在綠卡批准後的半年內就返回美國。

在回答的第一點提及，鑒於目前有針對中國的旅行禁令這種特殊情況以及疫情發展的不確定性，除非有特別緊急的原因，律師不建議用combo card離境。