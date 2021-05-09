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工作背景調查 職位敘述別籠統

耿婷律師主答
移民局委託的背景調查公司，會採用不同手段來調查申請人填寫的背景是否屬實。（美聯社）
移民局委託的背景調查公司，會採用不同手段來調查申請人填寫的背景是否屬實。（美聯社）

讀者問：

我拿了個offer，非CS專業，現在正準備第三方做background check，recruiter說會調查美國中國的所有教育和工作經歷。現在，我有兩個問題想問一下。

1、國內學歷專業問題。背景調查公司如何調查國內學歷學位？申請簡歷和公司系統中專業我寫的都是civil engineering，但國內本科和碩士專業和證書上面都是bridge engineering（civil下面的一種）。這樣有沒有什麼問題？我給背景調查的form裡面需要填civil engineering還是bridge engineering？

2、國內工作經歷問題。我碩士畢業後，在國內工作過四年。背調公司如何調查國內工作經歷？是聯繫我提供的聯繫人還是他們會聯繫老雇主的HR？當時那家公司給我的職位名稱是技術顧問。但我現在簡歷和公司網站裡面填的都是civil engineer，因為我本來在那裡做的就是civil engineer的工作，寫civil engineer也是為了和這家公司的招聘崗位更吻合。

那麼，我現在給背調公司的表格裡面應該填哪個比較好？我擔心背調公司如果聯繫上家公司的HR的話，HR會說我是技術顧問，那樣title就不吻合了。好不容易博士畢業拿了個offer。現在成天提心吊膽的別因為這兩個問題黃了。

答：

背景調查公司的調查方式有多種多樣，一般不會透露給公眾。但是據我們所知的調查方式一般來說有上網查詢，或打電話或實地查詢幾種方式。就算簡歷和證書上的專業寫的不是完全一致，但是只要能夠說明是同一專業的別名或細分的領域，一般不會被認定是欺騙。給背景公司的調查表裡，最好兩種名稱都寫上去。

至於背調公司調查國內工作經歷的話，一般來說會聯繫你提供的聯繫人，如果還有疑問的話也會聯繫更多的人，比如原公司的HR（人事經理）。調查表格裡面你最好詳細說明儘管職位叫做技術顧問，但因為技術顧問是個特別籠統的職稱，所以從你的具體工作職責來看，你是作為土木工程師（Civil Engineer）負責土木工程（Civil Engineering）方面的技術顧問。如果你做的解釋夠詳盡、合理，背景公司應該不會因為一點小小的出入而不通過你的背景調查。當然，這也取決於接電話的人所敘述的你的具體工作職責和你的描述基本相符才行。

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