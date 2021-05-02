J-1豁免 可推遲到準備遞交I-485時再進行

申請EB2或EB3在排期上有差別。（移民局官網）

讀者問：

我的妻子現在做postdoc（J-1），馬上要找工作。她想找一些小學校teaching為主的教職或是進入公司（industrial），但現在還沒定。目前，她找了一家律師事務所評估了一下，想提交NIW（預計很快提交NIW）。她目前情況是不夠申請EB-1的論文量和經驗，但申請NIW是夠的。

請問，如果僅僅是進入公司，公司通常給的綠卡 的Sponsor的種類是什麼？普通的EB-2嗎？一般的小的側重teaching的學校也是EB-2嗎？我們知道，有人可以同時申請兩種綠卡類別，但是假如去了公司或是小的學校是不是只能走普通EB-2綠卡？

律師說要走NIW，要求第一步批下來以後I-140表還要繼續發表論文等等，否則到時候I-485這步會不給批准；但是現在的情況是，公司或是教學為主的學校根本沒啥機會做研究發表論文。這麼說NIW是不是就廢掉了？到時候I-485會批不下來因為沒有足夠的論文和學術研究成果？普通EB-2和NIW是不是對於中國公民來說排期時間是一樣的？假如I-140批下來以後，基本以後H-1B 不用發愁了？現在還是這個情況嗎？postdoc期間提交NIW會有什麼後果嗎？我感覺眾說紛紜，有說要早提交，有說不好的，不能申請J-1延期什麼的。

答：

一般公司幫助大學畢業生雇員辦理綠卡的種類不外乎EB-2和EB-3。EB-2申請的職位要求碩士或碩士以上學位，EB-3申請的職位要求學士學位。除了中國大陸和印度出生（不是看國籍，而是看出生地）的綠卡申請人以外，其他國家和地區出生的綠卡申請人不管是申請EB-2還是EB-3都沒有排期。從歷史上的排期來看，對於中國大陸出生的申請人來說，有時EB-2的排期快，有時EB-3的排期快。以2021年4月的排期來說，EB-3的排期比EB-2快一年半左右。

有些比較靈活的公司可以給擁有碩士學位的員工先申請EB-2。如果EB-3的排期更快，那公司可以在員工的I-140批准以後會幫雇員做一個I-140 Downgrade（降級）申請，將移民申請從EB-2類別降到EB-3。這樣員工就可以同時按照EB-2和EB-3兩種類別來排期，哪種類別的排期先到就用哪種類別遞交I-485綠卡申請。你提到的「我們知道可以同時申請兩種綠卡類別」指的應該就是這種情況。值得一提的是，EB-3不能升級成EB-2申請，所以EB-2相較而言更具排期上的靈活性。

此外，公司和小的學校也有可能為你妻子申請EB-3，並不是只能申請EB-2。建議找到雇主以後再諮詢移民律師，具體情況具體分析。

至於NIW則是不需要雇主幫助辦理的EB-2特殊綠卡類別，美國政府基於國家利益的考慮，對那些能為美國國家利益做出重要貢獻的外籍人士，不要求他們有美國雇主幫助申請綠卡，也不需要經過勞工部對勞工紙的批准，而允許他們跳過第一步PERM的申請，直接向移民局 遞交I-140移民申請。I-140獲批後，當EB-2的排期排到時，申請人就可以向移民局遞交I-485綠卡申請。在I-485獲批後，申請人即可獲得永久綠卡。

普通EB-2和NIW對於中國大陸出生的申請人來說排期時間是一樣的，目前都要等四年八個月左右。I-140的批准和H-1B的批准之間沒有任何直接的聯繫。H-1B一般需要先抽籤，獲得新的財年名額以後才能向移民局遞交H-1B申請。就算你妻子屬於H-1B免抽籤的情況（ Cap Exempt），H-1B的批准條件也和普通I-140、特別是NIW的批准條件不一樣。所以，不存在「I-140批下來以後，基本以後H-1B不用發愁了」的這種情況。

儘管NIW需要申請人表明在拿到綠卡以後會繼續在同一個領域做貢獻，但移民局只因為申請人在I-140獲批後沒有繼續發表論文就在I-485面談時推翻之前的I-140批准決定的可能性非常小。只要你妻子能讓移民官相信她拿到綠卡後還會從事同一領域的工作，就不必擔心她用NIW申請的I-140會「廢掉」。

關於你的最後一個問題，只要你妻子夠資格辦理NIW，那就應該盡早開始申請，因為移民局收到你妻子NIW的I-140申請日期就是她的綠卡排期日，所以越早遞交I-140就可以越早獲得綠卡。至於辦理J-1豁免則可以推遲到準備遞交I-485的時候再進行辦理。因為如果你妻子的J-1是需要回國服務兩年的話，若無J-1豁免移民局就不會批准她的I-485申請。

需要指出的是，也不能太早辦理J-1豁免，因為如果豁免拿到後你妻子在美國的J-1身分需要被再次延期，或者是她需要使用有效的J-1簽證再次進入美國，都會導致她之前取得的J-1豁免被作廢。因此，應該在你妻子J-1豁免辦好以後盡快遞交I-485申請或者轉成其他合法身分。