公共負擔新規上路 不收舊表

要用新版移民表格，以免遭移民局拒收。（移民局官網）

拜登政府於2021年2月2日發布了第14012號行政命令，「恢復對美國合法移民的信任，並加強對新美國人的融合和包容」，同時還撤銷2019年川普 總統的備忘錄，國土安全部在2021年3月19日撤銷了經濟擔保書擬議規則。國土安全部在撤銷聲明中指出，其目的是希望於合法移民制度中，讓美國家庭在擔保家人移民美國時「減少障礙和減輕負擔」。

這些規定廢除後，今後聯合、共同經濟擔保人不必太擔心會受到市、州或聯邦政府的干涉或恐嚇，擔心政府會向他們收回被擔保人曾領取的公共福利的款項。其實，在川普政府執政之前，收回曾領取的福利的官司在幾次的回收訴訟中失敗。

拜登政府取消川普政府的公共負擔規則，也對相關移民表格進行了全面更改，因此，申請人在2021年4月19日當日或之後一定要使用2021年3月10日的版本表格。2021年3月10日的版本必須在該日起使用，移民局 不再允許使用舊表，若使用舊表，申請會受到自動被拒的懲罰。

這些表格包括：用以調整為永久居留身分的I-485、I-485A和J表，經濟擔保書的I-864、I-864A、I-864W和EZ，非移民身分的變更、延期的I-129CW和CWR表格以及I-539和I-539A。非移民工作簽證申請表I-129也將更改，新版本生效日期已於2021年3月25日起從2021年4月19日更改為2021年7月1日起啟用。

友善移民 減少經濟擔保

規定還取消調整為永久居留身分的I-944自給自足表格，以及申請移民簽證的DS-5540公共負擔問卷表。取消I-944自給自足表格比較重要，DS-5540問卷表已於2020年7月29日被美國紐約南區地方法院禁止使用。由於它們的取消，移民時不再需要提供健康保險或能力的證明，或將資產由專家來評估其價值，某些情況下或由專家評估教育程度。

I-945公共負擔債券表格和I-356要求取消公共負擔債券的表格也已不復存在，填寫此表美國移民局可以對有疑問的案件強行要求申請人繳納起價為每年8100元的保證金，此保證金可根據通貨膨脹進行調整，以確保申請人不會成為美國的公共負擔。

總的來說，只要嚴格遵守上述規則，經濟擔保人應該不用再害怕為親屬家人提供移民的擔保。

川普擔任總統時，將未來可能享受美國福利的外國人排除在可以移民之外。此前，需經過測試的公共福利（tested public charge benefits）準則僅包括：社會生活補助金（SSI）、貧困家庭臨時援助（TANF），為維持一定收入而由州和地方提供的現金援助計畫（也稱為一般援助計畫），及支付長期護理的計畫，如療養院或精神健康機構（Medicaid，俗稱白卡）。後來，川普政府加入了補充營養援助計畫（SNAP，糧食券計畫）、住房選擇券計畫下的第8節住房援助及第8節租金援助項目，包括適度康復、公共住房和聯邦資助的醫療補助（除了某些例外）。現在，所有川普加入的規定都已取消，公共負擔法律現已正式恢復至川普政府前1999年的規定。

川普舊規 擔保人壓力大

川普政府提高了對親屬移民的經濟擔保要求。首先，它在2019年5月23日「總統備忘錄， 執行擔保外籍人士的法律責任」中宣布，政府將向擔保人追還款項，並且如果擔保人未應移民局的要求償還，移民局可以尋求法院下達償還令。它在2020年9月又發起了一項新的外籍人士權利驗證系統（SAVE）計畫，鼓勵所有管理聯邦政府測試公共福利的機構使用新的 SAVE 擔保計畫的功能，來管理和報告他們的擔保關係和移民機構的償還決定。

同月，川普政府在一項擬議規則「美國移民局收集和使用生物識別技術」對副擔保人施加了更大的壓力，要求可以向任何與移民福利有關的經濟擔保人收集生物識別標本，包括美國公民 。最後，它於2020年10月2日發布一項擬議規則的通告，即「代表移民的經濟擔保書」，進一步要求他們提交三年的報稅單、銀行月結單、信用評分、信用報告、有關他們獲得公共福利的信息，以及是否過去在其他案件未能履行擔保的義務。

不過，國土安全部從未將下列福利視為公共負擔，如緊急醫療援助、救災、全國學校午餐計畫、針對婦女、嬰兒和兒童的特殊補充營養計畫、兒童健康保險計畫、寄養和收養的補貼、政府補貼的學生和抵押貸款、能源援助、食品儲藏室（Food pantries）和無家可歸者收容所以及領先計畫（Head Start）等。