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J-1是否需回國服務2年 以國務院意見為準

耿婷律師主答

讀者問：

我的情況比較特殊。我有其他國家的Permanent Residency，當年J-1申請的時候也是第三國（permanent Residency）申請。而且，DS-2019表上也沒有要求回國兩年的要求。照道理也是不用回中國服務的。而且本人所在第三國也沒有所謂的回國服務的要求。朋友建議說，我要申請工簽和Green card的話，最好還是要到U.S. State Department 要一分正式的Advisory Opinion。

請問，這種情況直接寫信給美國國務院問嗎？有沒有模板什麼。別人都是到中國大使館拿到waive，然後給給U.S. State Department寫信。我這種直接寫信給U.S. State Department？附上我的他國permanent Residency（綠卡）然後問下他們意見嗎？假如這樣，一般美國國務院多久回覆？The J-1 Advisory Opinion 模板哪裡可以找到？

答：

J-1簽證的「回國服務兩年」指的是要求J-1簽證持有人在J-1身分結束後回到其國籍所在國或J簽證簽發時的永久居住國服務兩年的要求。如果你的J-1簽證和DS-2019都顯示不需要回國服務兩年，而且你的DS-2019是在第三國（不是中國）簽發的，並且該國沒有回國服務兩年的要求，那麼基本可以斷定你不需要回國服務兩年。

但是因為J-1簽證和DS-2019並不是判斷是否需要回國服務兩年的最終依據（這兩類文件被錯誤標記之類的事情時有發生），而最終依據是國務院（Department of State）關於此事出具的意見信（Advisory Opinion）。所以，我們一般都會代客戶向國務院寫信索要Advisory Opinion，作為將來J-1持有人可以在美國辦理轉換身分或綠卡的權威證據。

向國務院要求出具意見信沒有固定模板，只需明確說明需要國務院就J-1持有人是否需要回國服務兩年給出意見即可。給國務院的信件應對你的J-1 Program有一個大致的說明，並需附上你的護照信息頁以及J-1簽證和DS-2019的複印件，和一個已付郵資的回郵信封。具體信息可從國務院網站上獲得：https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/advisory-opinions.html。美國國務院收到要求後一般會在四至六周內回答。

國務院 簽證 美國

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