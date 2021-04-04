換工作時間 180天始於I-485申請被移民局收到的日期

受疫情影響，移民局的處理進度大幅落後。（美聯社）

讀者問：

我申請了EB-1B，兩年前批的I-140申請，所以雇主無法撤回。I-485申請提交了150天，指紋信和Combo杳無音訊。雖然這種情況理論上交完I-485立馬就可以用H-1B transfer換工作，我想既然已經如此接近，不如湊滿180天。那麼問題來了。180天的計算是從I-485的RD到在當前雇主的工作最後一天來算，還是從RD到提交LCA、H1B Transfer（有換工作意圖）來算？雖然可以待到第181天再提交這些，但是那樣就要再等至少兩、三周才能收到receipt到新單位工作。對於招人比較急迫的公司，能省就省點時間。我的確感到很困惑，如何計算180天換工作的時間？

答：

首先糾正一下，雇主隨時可以撤銷已經批准的I-140，即使I-140已經批准超過180天（你提到是兩年前批准的），雇主仍可通知移民局 要求撤銷之前的I-140職業移民申請。需要指出的是，當你的I-485已經遞交180天以後，雇主撤銷I-140不一定會導致你的綠卡 申請被拒。根據AC21法案，如果那時你能找到類似雇主給你提供一個類似的永久職位的話，你的I-485申請還是會被批准。

180天的計算是從你的I-485申請被移民局收到的日期開始計算，如果在180天（calendar day）之內，移民局收到了你的舊雇主撤銷I-140申請的通知，你的I-485會被拒。如果是在180天以後收到的，移民局一般會給你發一個傾向拒絕通知Notice of Intent to Deny （NOID）。這時，只要你在期限前將新雇主給你填寫簽字的I-485J交上去，你的I-485還是有可能獲批。這180天的計算和你是什麼時候更換的H-1B雇主沒有關係。要知道I-140是用一個未來的職位（future position）向移民局提出為申請人辦理移民的申請，和你現在是否為該雇主（用H-1B的身分）工作以及何時停止了工作不相干，因此你為前雇主工作的最後一天或者新雇主何時為你提交的LCA和H-1B transfer和180天的計算不相干，只和你是否保有合法的H-1B身分相關。

歸根結柢，只要你的I-140雇主不在I-485遞交後的180天內撤銷你的I-140申請，而你的新雇主又能在180天後為你遞交新的I-485J表的話，你的I-485申請是不會受影響的。