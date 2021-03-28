中共黨員申請綠卡 要提供退黨5年證據

讀者問：

我是主申請人，非中共黨員，申請EB-2 ，PD是2016年5月。我上個月去綠卡 面試，面試後口頭通過，一周後拿到卡。副申請人是中共黨員，滿足五年退黨要求，面試時候提交了詳細的statement，面試官當時也沒有太糾結，只說需要review，讓我們回去等信。兩周後的今天收到RFE，質疑兩點：第一，沒有退黨證據，不接受陳述。第二，提交不交黨費就算自動退黨的證據。看來該州對黨員問題真是太嚴了，希望指點迷津。

答：

移民局 在2020年10月2日針對共產黨員及極權政黨成員申請綠卡加強了限制。一般來說， 如果綠卡申請人曾經是中國 共產黨的成員的話， 那麼該申請人則需要證明其在遞交綠卡申請前五年就已經脫離了中國共產黨，同時該申請人還應該證明其本人不會對美國的安全造成威脅。這就意味著申請人應該向移民局披露自己入黨的原因、黨籍起止日期、在黨組織裡擔任的職務、對中國共產黨理念的認可程度及退黨時間和理由。

事實上，按照中國共產黨黨章第一章第九條規定：「連續六個月不參加組織活動或不交納黨費或不做黨所分配的工作，就被認為是自行脫黨。」黨支部大會應當決定把這樣的黨員除名，並報上級黨組織批准。所以，不少曾是黨員的綠卡或移民簽證申請人來美後就不再繳納黨費，也已經不再被認為是中國共產黨員。如果該申請人能夠提供這方面證據，那麼其應該可以說服移民官其已經在五年前脫黨了。

以前，只要申請人提供一份自己的陳述說明其已經因為半年沒交黨費而被視為脫黨就可過關。不過因為去年10月出台的新政策，移民局或使領館已經開始要求申請人提供更多的第三方證據，比如黨支部大會的決議、通知等等。具體哪方面證據可以滿足移民局的要求，建議你諮詢專業的移民律師針，請律師對你的情況做出具體分析。