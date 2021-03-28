緊急情況下 可致電移民局申請加快Combo審理

讀者問：

我申請了綠卡 ，遞交有10月多，打指紋2月，Combo完全沒動靜。因為有個工作offer，想找議員催一下，有人說等了很久才能得到Combo，如果申請加快，可能反而會變慢。另外，AP馬上超過官網processing time了，可不可以用催AP的方式催Combo呢？還有點好奇，MSC的Combo是需要背景調查通過了才發嗎？為什麼需要這麼久呢？議員催Combo會適得其反嗎？

答：

如果你出現非常緊急的情況，沒有及時得到工卡會給你或你工作的公司造成嚴重的經濟損失、或者會失去很重要的工作機會，或者無法支付醫療費 用或孩子的撫養費，或者你從事的工作和醫療（尤其是抗疫）相關，那麼我們建議你可以先打電話給移民局 （800-375-5283），向移民局提出加快工卡審理的申請。

之後，你的加急申請會被轉給審理你I-765的移民局服務中心去決定，是否需要你補交證明緊急情況的文件。如需要補交證明文件的話，移民局會電郵通知你（一般要在48小時之內遞交證明文件，所以證明文件應該提前準備好）。如果你的情況的確符合移民局加快審理的條件，那麼移民局會給你發一封電郵告知你在45天內會批准你的工作許可申請（很多時候10天內就可獲得批准）。但是，是否接受你的加急請求很大程度上取決於移民官的主觀判斷，所以即便聯繫移民局，但也不能保證你的加急請求一定會被接受。

為了增加你的加急申請批准率，你也可以以同樣的理由請求你居住轄區的國會議員幫你向移民局發信要求加急審理你的工作許可申請；國會議員也需要你提供文件證明你的加急理由是真實的。國會議員寫信會在一定程度上提高你加急申請的批准率。但是即使沒有國會議員的催促，如果你的加急理由能夠說明需要支付醫療費用、將遭受重大經濟損失以及將失去工作等情況的話，批准率將會大大提高。

雖然移民局現在發放的都是EAD（工作許可）和AP（回美紙）結合在一起的Combo卡，但是EAD和AP實際上還是兩個獨立的申請，審理時間也不同。所以，如果只是AP超出了正常審理時間，而EAD沒有超時的話，移民局一般只會接受AP的詢問，並不會因此帶動EAD的加速審理。 此外，一般來說工作許可都需要申請人先打指模才能頒發，除非申請人之前的指模可以用。因此，Combo卡在大部分情況下都是在申請人打完指模之後批准的。