若有急事要離境 可要求加急審理I-131

若有急事要出國的話，可以辦理加急回美紙。（美聯社）

讀者問：

我和我妻子的I-485、I-131和I-765是去年10月底由律師郵寄到Dallas的。上周五收到receipt，上面顯示receipt是1月9日issued。妻子由於國內直系親屬病重，我們想3月回國探望。請問如何能加急AP卡使得我們能夠3月離境？我諮詢了單位指定的律所，律師說我們這種情況應該可以申請加急，但是他們不提供幫助，需要我自己處理。因為I-765已經提交，不知道能否有方法讓USCIS早點處理？

答：

儘管I-131回美紙申請和I-765工作許可申請的審理不能要求加急（Premium Processing），但如果你在I-131獲批之前有緊急情況需要離境的話，可以申請加急回美紙（Emergency Advance Parole）。

你可通過撥打移民局 熱線電話800-325-5283，預約一個Infopass Appointment，然後約定一個辦理加急回美紙的時間。在約定的日期和時間前往赴約時，你需要攜帶I-485和I-131收據（證明你不需要再遞交I-131申請費），一份已經遞交的I-131表格複印件或者一份重新填寫簽字的I-131表格、需要緊急離境的證明材料如家人的醫療記錄和與家人的親屬關係證明（非英文材料需要附譯文）、護照正本、兩張護照規格照片（方二寸）和你的出生公證原件及複印件。移民官在面談審核認為理由充分的話，會當場簽發Advance Parole（簡稱AP）。