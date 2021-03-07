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若到期前拿到新的H-4 EAD 不要使用Combo Card

耿婷律師主答

讀者問：

妻子的H-4 EAD在9月到期，我的H-1B第一個三年用完。我申請的是EB-1A，PD是2018。I-485 RD是去年10月，同時申請Combo，目前還沒有收到指紋通知。再過一陣，考慮延期H-1B（在高校），需不需要再同時給妻子申請 H-4 EAD呢？H-1B再延期三年，那麼H-4 EAD也會給三年嗎？

如果Combo先下來，使用了Combo之後，一年有效期一到。在延期combo的時候，妻子可以合法工作嗎？如果不可以，H-4 EAD批了還可以再換回H-4 EAD工作嗎？如果H-4 EAD給三年，是不是很省事，直接能用到綠卡下來？

答：

儘管你申請H-1B延期時可以同時給妻子申請H-4的工作許可（EAD），但是一般這類申請的平均審理時間是四至九個月。所以，最有可能的情況是你太太的Combo Card先獲批，因為你太太的Combo Card申請是去年10月遞交的，而且Combo Card的平均審理時間也是四至九個月。

你妻子的H-4 EAD獲批期限是跟你的H-1B延期的獲批時間一致的。如果你獲得了三年的H-1B延期，你太太的H-4 EAD也會是三年有效期，的確是能直接用到你們的綠卡批下來。

如果你妻子的Combo Card先批下來而她使用了Combo Card為雇主工作的話，她的身分就會從H-4身分轉變為調整身分（AOS）的身分，等於她已經放棄了H-4 身分，不能再自動恢復成H-4身分。但是，在兩種情況下，她可以再重新恢復成H-4身分：1、她出境後再用H-4簽證入境；2、你妻子再遞交一個I-539申請，把她的AOS身分（調整身分的身分）轉換成H-4身分。因為I-539申請不能加急，所以這個申請交上去以後至少要七至十個月才會獲批。這之前她都不能用H-4 EAD工作，所以使用Combo Card為雇主工作要慎重，因為想要恢復成H身分也不是一件容易的事。

如果能在你妻子Combo Card一年有效期到期前，把I-765延期申請遞交給移民局，她原來的Combo Card EAD有效時間會自動延長180天（因為你太太的EAD屬於C9卡，屬於可以自動延期180天的工作許可類別）。目前C9卡延期時政府不收申請費，但是你為太太申請H-4 EAD延期時要交410元的申請費。

綜合起來考慮，如果你提前180天給你太太申請H-4 EAD延期（能夠遞交延期申請的最早時間），並能夠在她現有的H-4 EAD到期前拿到新的H-4 EAD的話（H-4 EAD不屬於可以自動延期180天的工作許可類別），就盡量不要使用Combo Card，以免失去H-4身分。不過，就算是出於某些考慮她使用了Combo Card的話，只要每年延期Combo Card直到你們的綠卡申請獲批的話，問題也不大。

H-1B 綠卡 移民局

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