收到2封指紋信 要同時交給ASC工作人員

讀者問：

我申請了特殊人才移民，8月中RD，剛剛拿到兩封要求打指紋的信，等了四個月，地點是加州 。其中一封信是為了I-485和I-765打指紋，下方有兩個bar code，對應的是I-485和I-765的號碼；還有一封信是單獨的，為了I-485打指紋，下方有一個bar code，對應的是I-485的號碼。這兩封信要求打指紋的地點和時間是一樣的。

問題來了：為什麼I-485要打兩次指紋呢？根據網上搜索，絕大多數的人都只收到一封I-485加I-765的指紋信。而我卻另外多了一封I-485的信。我需要把兩封信都帶過去打兩遍I-485的指紋？並且填寫兩遍個人信息頁嗎？我有兩封信，所以是兩張個人信息頁。

答：

儘管移民局 一般會把I-485和I-765的打指模通知合併在一起，但是你說的這種分別寄兩分指模通知的情況也時有發生；好在兩份通知上的時間和地點是一樣的。這種情況下你應在指定時間和地點把兩份指模通知都交給ASC工作人員，工作人員會把採集到的你的指模信息分別按照兩份通知上的條碼（Bar Code）上傳到移民局系統裡。只要按照通知的要求做了，就不會對你的申請有任何不好的影響。