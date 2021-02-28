先入境再申請I-485 成年未婚親人不可行

讀者問：

我是綠卡持有人。我有幾個問題請教：

1)如果我的未婚成年兒子（33歲）以免簽證 方式入境美國 ，在他逾期居留的時間，我可以同時為他申請I-130表和I-485表嗎？他可以留在美國嗎？

2)如果不可以，他仍以免簽證方式來到美國，在探親時間內，我們提交I-130和I-485表，是否行得通？還是有其他方式？

3)我現在就以綠卡持有人身分，遞交文件申請在國外的兒子，那麼在兒子等待領事館作業期間，他能來美國嗎？還是在他等待排期的7年至13年的時間，他都不能來美國探望母親？

答：

永久居民申請33歲的單身兒子屬F-2B類別。依2021年1月的簽證遞件排期進度表，只排到2016年5月1日之前遞交的案件，而其他積壓國家如墨西哥和菲律賓出生者除外。僅在簽證配額遞件排期排到的情況下才可以遞交調整身分（I-485）的申請。你若想在兒子入境後為他調整身分是不可行的，因為他必須等待很長的時間才有配額。如果他想在等候排期期間來美國探望你，應該是可以的，但他必須說服入境關口的移民官員，說他會在免簽證的90天內返回祖國。還有，他應該將每次探望你的時間隔開，讓移民局 官員看到他在他自己祖國的時間比在美國多得多。