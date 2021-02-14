想獲I-551蓋章 可電移民局預約

由於新冠疫情影響，移民局大部分業務都嚴重耽誤。（美聯社）

讀者問：

我的綠卡 今年1月過期，去年2月我遞交了入籍申請，已經打過指紋。但是移民局 從3月開始就不正常辦公了，我的入籍case自從2月打了指紋之後就再沒有任何更新。我知道如果入籍申請pending期間綠卡過期，可以去移民局免費蓋個章。這個需要提前預約嗎？怎麼預約？如果我不去蓋章，今年1月綠卡過期對我會有什麼影響嗎？綠卡過期應該不會影響我的永久居民身分吧？反正疫情 期間也沒打算出國，是不是只要不出國，這個章蓋不蓋都無所謂？

答：

如果你已經遞交了I-90綠卡延期申請並收到移民局收據，那麼I-90收據配合你過期的綠卡就可以證明你的綠卡身分。當然你也可以嘗試撥打移民局的熱線電話1-800-375-5283進行預約，以獲得I-551蓋章。當你和移民局的客服通上話以後，可以將你的需求告知他們。如果你的情況符合做InfoPass的標準，移民局的二級官員會打電話給你安排預約時間。目前，移民局只給有緊急情況的人安排InfoPass的預約，最通常能被接受的理由是你找到了新工作，新雇主需要你能合法工作的證明。

你的永久綠卡過期雖然不代表你因此失去永久居民的身分，但是從移民法角度來說， 綠卡持有人必須一直持有一個合法有效的綠卡。就算綠卡申請人已經遞交了公民申請，也應該及時延期他的綠卡。