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H-1B和B-2間 不會有空檔期

耿婷律師主答

讀者問：

我離開一個雇主之後，60天內申請了轉B-2，移民局收到後，給我寄來RFE，我回答後，不知道是否approval；但是，我申請了extension，是第二次的延期，被approve了。後來看USCIS的my account，看也是approval，但是第一次的I-797A paper沒有收到。假設第一次申請的I-539，要求開始的B-2是從4月10日開始，5月20日被要求RFE，7月10日回答了，一直到10月9日都沒收到USCIS回信，第二年後來才發現，9月10日被USCIS approved。第二次申請的I-539，是申請從10月10日開始到第二年的4月9日，B-2 status是approved，有I-797A在手。我的問題如下。

我第一次的I-797A，如果收到，USCIS是會給我從4月10日開始還是從my account的9月10日開始？公司律師說，沒有收到，就從9月10日開始recapture，這已經是得到了的，即USCIS給了。但是，4月10日到9月9日，有五個月。現在I-140批得慢，我想要把這五個月也recapture進來。公司說，你自己出錢file I-824表。

我有沒有辦法跟USCIS打電話，先確定這個start date。若的確是9月10日，我就不糾結了；要是早於9月10日，或者就是4月10日，那我肯定就自己file I-824，出了465元也值得。

答：

你第一次延期申請批准後的生效時間，應該是你原來身分失效後的第二天。雖然你沒提到你之前是用什麼身分為你的前雇主工作，但從recapture這個詞來推測，估計你之前是H-1B身分。所以。如果你的前雇主通知移民局你的雇傭關係是4月9日結束的，那麼移民局批准的第一個轉B-2申請的起始時間應該就是4月10日。

批准時間應該不會是從9月10日開始，因為那樣你原來的H-1B身分和B-2身分之間就會有五個月的空檔期，這不符合移民法原則。只有在你一直保持合法身分的情況下，移民局才會批准你的第二個I-539申請。有空檔期的話，你的第二個I-539申請也不會獲批。

既然移民局批准的第二個I-539申請的開始日期是10月10日，就說明你的第一個I-539申請批下來的截止日期應該是10月9日。因為轉B-2申請一般都是獲批6個月，所以你第一個轉B-2的申請批准期間極有可能是從4月10日批到了10月9日，然後移民局又批准了你的第二個I-539（B-2延期）申請，時間是從10月10日到次年的4月9日。

基於以上分析，建議你通過遞交I-824取得第一個I-539申請的批准書（duplicate copy），以便多拿到六個月的H-1B recapture時間。

另外，大多數類型的I-140都可以要求加急審理， 而這筆加急申請費可以自己支付，不需要公司來支付。所以你如果覺得I-140審理太慢，你可以支付2500元要求移民局加急審理你的I-140申請。如果移民局接受了I-140的加急審理要求， 他們需要在15天內審理你的I-140。

移民局 H-1B

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