I-485已提交 護照過期影響不大

讀者問：

我申請了EB-1B，已經獲准。去年11月底提交了I-485和combo。關鍵是駕照 有效期是按護照來的，所以也是半年過期。我聯繫了大使館，收到回復後email裡給了所有護照更新材料，但是兩個月了不理睬我，可能覺得我的情況不緊急所以不給辦。H-1B 還有10個月需要extension，問了單位說是H-1B更新不需要護照，但是駕照不能更新。工卡可以在6個月下來？那可以拿著工卡去renew駕照嗎？這樣H-1B還有效嗎？護照過期會影響I-485嗎？

耿婷律師主答：

目前工作許可（EAD）的平均審批速度是5至6個月左右，因為疫情關係，移民局 處理時間出現進一步延遲也是有可能的。不知你居住在哪個州。根據紐約州DMV網站上提供的信息，更新駕照時可帶上有效的工作許可作為證明文件。

工作許可若只是用於駕照延期的話，不會影響到你的H-1B 身分，即使用工作許可辦理了駕照，你也不會因此失去H-1B身分。最後一點，護照過期對已經提交了的I-485影響不大。你在綠卡面談時，可以帶上已經辦好的新護照出示給移民官。如果屆時還未拿到新護照的話，可以向移民官出示已經向領館遞交護照延期申請的證據（如使領館給的收據或取件單等等）。一般來說，移民官都會理解這種情況，不會導致你的綠卡申請被拒。