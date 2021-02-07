J-1 Visa入境 最早DS-2019表前30天

讀者問：

第一次申請這個VISA，有些不太明白。

1、DS-2019表格是和I-20表格一樣由大學的國際學生辦公室全權負責嗎？這個大學是很大的大學，被USCIS認證過的。我記得當初I-20表格很簡單的，隨時都可以打印。為什麼感覺DS-2019表格好像花很久？系裡提交申請給國際辦公室，國際學生辦公室還要提交材料等待USCIS進行審批嗎？難道第一次申請DS-2019表要進行額外審批？國際學生辦公室不能全權負責？

2、DS-2019表格一般多久會批下來？

3、這個掃描件或是複印件能申請VISA嗎？我記得I-20表複印件可以的。

4、網上有關J-1 VISA入境時間的問題。好像給30天？這個30天是根據J-1VISA批准的日期算起，還是根據DS-2019表格上的時間算，或是offer信上報道時間算？

耿婷律師主答：

DS-2019和I-20的發放都是由各個學校的國土安全部指定官員（DSO）處理的。DSO簽發DS-2019時，需要先通過ICE的SEVIS系統登記相關信息後才能獲准簽發。與簽發I-20相比，DS-2019所需信息更多，DSO還需要登記項目擔保人信息和責任等等。

DSO簽發新的DS-2019時需要一定時間，每個學校簽發所需的時間各不相同，沒有統一標準。具體時間你需要向你學校的DSO詢問。

參加簽證 面談時，所有申請人都應該帶上I-20或DS-2019的原件，所以你申請簽證時應該盡量帶上原件。如果實在來不及取得原件，可以攜帶複印件參加面試 並告知簽證官原件可以晚一些遞交上去。不排除有的面試官要求不嚴格，可以接受複印件。

依據移民法，J-1 Visa可以允許你最早於J-1項目開始前30天進入美國 ， 也就是你DS-2019表上Program Starting Date的前30天內你都可以用J-1簽證進入美國。