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I-485文件寄錯 退回需1至3個月

耿婷律師
移民局若發現申請人寄錯地址，通常會把文件退回。（Getty Images）
移民局若發現申請人寄錯地址，通常會把文件退回。（Getty Images）

讀者問：

律師說我的I-485文件應該寄到Phoenix lockbox，但是貌似被他們寄到了Dallas，並且找不到tracking的信息，所以不確定寄到哪了。他們在2020年10月23日寄出的，目前沒有收到receipt，也沒有收到退件，所以律師建議再寄一份給Phoenix。想問問，如果重新郵寄有什麼風險嗎？

耿婷律師主答：

有時，移民局會在發現申請寄錯地址以後內部自動把文件轉到正確的部門進行受理，但是這種幾率是非常小的。按照移民局的常規操作，如果地址寄錯，文件最終會退回給寄件人。由於受到疫情的影響，移民局從收件、審理發現文件送錯地址到最終退件，可能需要至少一至三個月或更久。因此，如果不想等待太久的話，建議盡快重新遞一套申請給移民局。

這樣做可能遇到的風險就是，萬一移民局把兩套文件都接受了，那麼你就等於付了兩次政府申請費。所以，如果你是用支票支付申請費的話，建議當你重新遞件之後一旦有一套申請文件的申請費被扣了款，就馬上停付另外一套申請的支票（Stop Payment），以避免二次扣款。如果移民局兩分申請都扣了款，那就撤銷後一份申請。

移民局 支票 疫情

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