夫妻同時移民 要遞交關係證明

讀者問：

2019年2月，我申請了EB-1B，去年10月B表current，就和妻子準備一起寄出I-485。10月底寄到之後，長時間沒有消息，check也沒有被cash。12月下旬，副申請人收到了一系列的receipt numbers。現在才發現，副申請收到的應該是主申請的receipt numbers，主申請本人沒收到任何短信和郵件通知。12下旬，主申請的check被cashed，但假期剛過副申請連同check被一起退回。退件說，I-485的application type填錯。看了一下應該是沒有勾filling category。請問，這種情況是不是就把filling category勾好寄回就行了？這種情況下，USCIS是否會等副申請收到以後在給主申請一起發送打指紋的通知？

答：

除了選好filling category外，還需要把主申請人的I-485收據和副申請人和主申請人的關係證明 （證明婚姻關係的法律文件）一起提供給移民局 。因為主申請人和副申請人嚴格來說是兩個獨立的移民申請人，主申請人和副申請人的打指模通知是分別寄送的。具體打指模時間由移民官決定，不一定會被安排在同一個時間。