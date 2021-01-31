申請H-1B轉換 主要關鍵中間身分要沒有中斷

讀者問：

從H-1B 轉成H-4，但是H-1B的I-797上依然有兩年的有效期，在等待H-4批准期間，如果找到工作，雇主可以辦理H-1B。如果雇主可以用加急的方法，把我的H-1B用合法的方法，比如TRANSFER辦理H-1B嗎？然後我可以用新H-1B上班嗎 ?

答：

答案取決於新的雇主將於什麼時間為你提交H-1B申請。

如果新的H-1B申請提交之時距你結束為上一個H-1B雇主工作還沒超過60天的話，那麼新雇主可以幫你做加急H-1B Transfer。因為H-1B Transfer有60天的Grace Period，所以這整個過程當中你一直是H-1B身分，並沒有中斷。

但如果到時候已經超過了60天，即使前一份H-1B批准書上的有效期還未過，你也已經不再是H-1B身分了。此時你的雇主可以在遞交H-1B申請時，要求移民局 不止加急審理你的H-1B申請，也一併加急審理你之前遞交的H-4申請。一般來說，移民局會加快審理H-4以便你的身分能從H-4轉為H-1B。如果萬一移民局沒有一併加急審理H-4，而是先批了H-1B申請的話，你可以盡快向移民局遞交一個I-539 Amendment，要求把之前表上的H-4身分截止日期改為H-1B生效日的前一天，這樣你的合法身分還是能接續起來：H-1B先轉成H-4，然後再由H-4轉成了H-1B（儘管H-4的身分反而是後批准的）。