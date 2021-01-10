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創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

H-1B身分在美國可以合法上學 並取得學分

耿婷律師主答
疫情期間，不建議已在美國的學生離境去辦理身分。（美聯社）
疫情期間，不建議已在美國的學生離境去辦理身分。（美聯社）

讀者問：

我讀的是商學院MBA。我的I-140正在申請，不知道要不要讓律師取消申請。似乎可靠的辦法就是在美國境內轉，通過I-539，不過這樣會影響到時候的CPT實習嗎？轉這個會很慢而導致被迫defer嗎？別人是怎麼做的？

答：

如果你打算從工作簽證轉成學生簽證（F-1）攻讀MBA學位，並且雇主沒有打算主動撤銷給你做的I-140移民申請的話，你無需要求律師撤銷I-140申請。移民局並不能通過雇主給你申請過I-140這件事認定你有移民傾向，只有在你自己遞交了I-485綠卡申請以後才能說明你本人有移民傾向。因此保留你之前的I-140申請並不會影響你在美轉成學生身分，也不會影響你將來CPT或OPT的申請。

一般來說，像你這樣的情況可以通過兩種方式獲得學生簽證：一是離境後在境外領館以學校出具的I-20申請F-1學生簽證入境。但由於疫情的原因，目前美國的境外領館暫時停止了學生簽證的簽發，何時開放暫時無法預期，所以不推薦在目前情況下離境。

另一個選擇是在境內遞交I-539申請將工作簽證轉為F-1學生簽證。移民局目前公布的I-539審理時間在半年至一年之間。如果你目前是B簽證，而你的I-539轉身分申請無法在你課程開始日期前獲批，你需要請求學校推遲（defer）學業開始日期，並簽發新的I-20。但如果你目前是H-1B身分的話，你不需要推遲開學日期，因為H-1B身分是可以在美國合法上學並取得學分的。

學生簽證 移民局 美國

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保險起見 在原公司申請H-1B renew和新公司同時申請transfer

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