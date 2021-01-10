保險起見 在原公司申請H-1B renew和新公司同時申請transfer

讀者問：

當前的H-1B 明年1月初過期。我剛拿到一個offer。如果現在直接transfer，時間上會不會對H-1B身分造成影響？比如1月初還沒搞定，是不是身分會出問題？或者現在的公司先辦renew，新公司同時或者等renew批下來再辦transfer？這樣會不會有問題？

答：

H-1B換雇主的時候，只要一拿到換雇主申請（transfer）的收據就可以開始合法為新雇主工作。如果你認為你的更換雇主申請很有可能會獲批的話，那你完全可以在收到申請收據以後就開始為新雇主工作，即使目前的H-1B到期時新的transfer申請還沒有獲批，也不會影響到你的H-1B身分。

但是這樣操作的風險在於如果你的transfer最終沒有獲批，由於你現在的公司沒有給你做延期申請（renew），你就立即會面臨在美國 沒有合法身分的問題。從風險的角度來說，建議你現在的公司可以同時把延期申請也做上去，這樣萬一你的transfer沒有獲批，只要能夠馬上回到原雇主那邊繼續工作，就不會影響到你的H-1B身分。