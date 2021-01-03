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移民局申請表 空白處應填N/A

韓麗律師主答

讀者問：

我和妻子現在住在不同的州，10月底主申請人和副申請人寄往兩個不同的lockbox，主申請人寄到Phoneix，副申請人寄到Dallas。主申請人12月初扣款，在check的背面有個MSC開頭的receipt number，網上查詢狀態是I-485 finger print fee received，不過一直沒有收到短信和紙質信，準備等夠20天了問receipt狀態。主申請人扣款後，副申請人發email問I-485狀態，昨天收到回覆告知被拒，理由是I-485表上part 2, item 10沒選。這個email裡還說會郵寄回包裹和notice，收到返回的包裹後需要修改錯誤，其他材料原樣寄回即可。記得最近看到I-485填寫要求有變化，所有空白地方需要寫NA，並且需要提交體檢表。想問一下，副申請人重新申請I-485時候，需要填寫NA並且交體檢表麼？

答：

移民局的申請表格一般不要留空格，不適用的地方填上N/A。I-485填寫要求沒有變化。副申請人的I-485申請被退回，原因是 Part 2, item 10沒選。item 10中的三個問題很重要，必須要選，因為這三個問題與後面的public charge等問題相關。副申請人的I-485退件，不是因為沒有填寫 N/A，而是I-485表格上必須要回答的問題沒有回答。副申請人寄回I-485時，主要是完成 Part 2, item 10，其他部分檢查一下，空白處可以填上N/A，體檢表不是 initial evidence，如果沒有準備好，可以不交。

移民局

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