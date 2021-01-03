父母分住美、中 可同時為其遞交I-130

讀者問：

父親來美因為疫情沒能回到中國，但母親在中國。我準備給父親先辦綠卡 ，等他拿到卡回國後再給母親辦。這樣可以嗎？主要母親平時不管事，面試什麼的自己應該搞不定。

答：

你可以先為你的父親遞交I-130親屬移民申請，你父親同時遞交綠卡申請，在美國調整身分。建議你同時為你母親遞交I-130親屬移民申請，因為你母親在境外，需要境外移民簽證 入境。

境外移民簽證入境的步驟是，

第一，向移民局 遞交I-130親屬移民申請；

第二，移民局批准I-130後，申請轉到美國國家簽證中心，進行簽證文件處理工作，包括：支付相關費用，填寫DS-260移民簽證表格、I-864經濟擔保書、護照複印件等個人文件；

第三，簽證文件處理完成後，等待移民面談時間。

案子在國家簽證中心時，在時間上是可以根據簽證申請人的具體情況做出一些調整。比如，如果你爸爸在美國遞交綠卡申請後，還沒有拿到綠卡，你們計畫等他拿到綠卡回去幫助你母親準備簽證面試，那麼你母親在簽證中心的案子可以等一等，簽證中心有一個一年條款，不能超過一年不聯繫簽證中心，掌握好時間就可以了。所以，建議同時為你母親遞交I-130申請，會節省不少時間。