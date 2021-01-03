J簽證須回國服務2年？ 取決於經費來源、國家Skill List

J簽證是否受到兩年回國服務的限制，取決於經費來源和國家。（美聯社）

讀者問：

我所在的學校不大，系裡的小祕也是新手，沒有這方面經驗。請教一下幾個關於DS-2019和J-1 Visa的問題。我也第一次，有些東西我理解的不知道對不對。

1、學校的網站關於J-1的介紹是這樣的。J-1可以給Short Term Scholar、Research Scholar及Professor。比如，如果做postdoc的應該是算做Research scholar對吧？

2、對於Research Scholar的J-1網站還說，研究結束後也許有兩年回國服務的問題。請問這個是指中美兩國之間的協議，也就是通常大家這裡討論的回國服務（豁免）的意思嗎？假如是也就是說第一個J-1的簽證不會超過2年？也許我搞錯了，我記得以前自己是F-1學生的時候，學長、學姐說J-1是總共六年，每三年續一次？

3、還有我看到簽證處介紹美國 政府擔保的program前面有個G。請問，比如不是和國內合作的交換生，完全是老闆的經費比如從美國衛生總署（NIH）來的，這個算做G類嗎？他們怎麼算G類還是其他類型？還有這種情況也要履行國內兩年服務的義務嗎？我不想簽證上面有什麼限制類的條款？

4、最後，簽證信息還說必須交SERVIS ID fee。這個我滿困惑的。如果項目前面不帶G，我必須出示Form I-901 SEVIS fee。這就是說，假如我的簽證不是G類，那麼我要交SEVIS ID費了？

答：

1、做postdoc的應該是算做Research scholar。

2、J-1簽證是否有兩年回國服務的要求，查看DS-2019表格上，J-1簽證上的批注。大學裡的researcher職位通常都有兩年回國服務的要求。J-1簽證回到母國服務兩年的要求是美國國務院就這個簽證對全球的要求，不是中美兩國之間的協議，其他國家的J-1簽證也有兩年回到母國服務的要求。

H-1B工作簽證 是總共6年，每三年續簽一次。J-1簽證可以批准的時間跟項目有關係，完全不同於H-1B。

3、政府資助的教育文化交流項目是G類，其他還有P類。是否受到兩年回國服務的限制，除了項目經費的來源外，還有一個是每個國家的Skill List技能清單，大多數專業都在這個母國需要的技能清單上。所以，如果不想J簽證上有什麼限制類的條款，比較困難，需要考慮清楚後做出選擇。

4、J簽證持有人需要交SERVIS fee。