參院S386法案若通過 對華人影響大

移民法案對中共黨員及附屬組織成員加以限制，範圍過於廣泛。（美聯社）

聯邦參議院的S.386法案相當於眾議院的HR1044法案，它修改了移民 法，解除職業移民簽證的國家配額限制，將大部分簽證授予印度出生者，也允許提前遞交I-485調整身分申請，給予三年的工作和旅行許可。此法案已於2020年12月2日經參議院投票通過，但由於在參議院通過之前進行過修改，因此此修訂案必須再回到眾議院討論。

我在《移民日報》的發表的兩篇文章，涵蓋了該法案的詳細信息以及截至2019年12月為止的變更。第一篇於2019年9月23日發表，題目是「修正後的高技能移民法案在參議院的S.386立法中，引起眾多人的擔憂」。第二篇在2020年1月2日刊登，題目為「2019救濟法與高技能移民公平法的交叉點」。總的論點是，我們反對印度在未來幾年將控制職業移民簽證，而犧牲了包括中國 在內的世界其他國家人民的利益。

H-1B和L-1簽證的新限制因2019年12月的修正案而得到緩和，即使在沒有移民簽證配額的情況下，也可以盡早申請調整身分。我那時就說，這些變化使立法成為一個問題。S.386的修訂版本將遞交調整身分的時間從移民簽證申請批准後的270天延長到兩年，並對職責、工作時間和薪資進行了限制，要求確認工作機會和轉換工作的真實性，及提供工作許可的文件。

在不詳細介紹其他變更的情況下，我們主要關注的是該法案的第9節，即「禁止中國附屬軍隊或中共的外籍人士入境或調整身分」。從字面上看，這可能會影響數億中國公民，並嚴重阻礙即將上任的拜登政府與中國的關係。該標題下的段落似乎是針對調整身分的申請，但是「入境或調整身分」的標題可能會被用來禁止中國公民申請移民簽證或學生簽證 。現在是消除這個令人爭議條文的時候，因為如果該立法獲得通過並簽署成為法律，則必須在法庭上進行訴訟，或由另一條法律來修改它，或者由國安部的法規或備忘錄來澄清。

在中國，很多學生普遍地加入了共青團，比在美國加入女童子軍和男童子軍要普遍得多。它們全部都不能入境，且將來不能調整身分。在疫情前，來自中國的學生占在美國學習的外國學生的三分之一以上。如果中國學生返回中國時，美國的學位比其他國家的學位更有價值，因此吸引他們來美留學。現在，不得入境的問題都可能進一步阻止或打消中國學生進入境美國，從而剝奪了高等學校急需的收入和文化多樣性，並可能影響中國未來的領導人實現美國理想的機會。

該條文應予以刪除，因為移民法INA 212(a)(3)(D)條款已經涵蓋了對共產黨員的限制，即「任何共產黨黨員，或曾經是共產黨附屬成員，或任何其他極權政黨成員（或與之有聯繫的機構）的移民，不論是國內的還是國外的，都不允許入境」。中國國民或曾附屬中國軍隊，或共產黨，都已被INA條款涵蓋其中。但請注意，許多曾在人民解放軍中服役的人也不是黨員，而是出於其他目的而參軍。例如，我們的一位客戶僅是一位部隊的藝術家，而不是中共黨員。

如果該條文沒有刪除，則該條的標題應從「禁止中國附屬軍隊或中共的外籍人士入境或調整身分」，改為「禁止中國附屬軍隊或中共的外籍人士調整身分」。

在參議院和眾議院談判代表的討論會議中，至少應該對第9節進行修改。儘管時間緊迫，且第116屆國會即將過期，但不應該忽略本節，而匆忙地通過該法案。第117屆國會中相同或類似的立法應受到拜登政府的青睞，尤其是該法案的主要提案人之一是即將上任的副總統賀錦麗（Kamala Harris），而她的母親是印度人。