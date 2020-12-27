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父母B2延期申請未打指紋 已離境應申請withdraw

韓麗律師主答

讀者問：

今年6月的時候，我給父母申請了B簽證的extension，但是他們11月初就買到機票回國了。最近，我收到了移民局讓他們打指紋的信，現在我該怎麼辦？是寫一封信要求withdraw application，還是就這麼不管？我問了USCIS的客服，他們說如果寫信withdraw，就算是withdraw application。如果不寫信不打指紋，就算abandon application。不管怎樣，他們超過原來B簽證有效時間的都算是over staying。我還需要寫信withdraw嗎？父母B-2延期申請沒有打指紋已經回國，應該abandon還是withdrawl？

答：

疫情之下，這種情況比較普遍，在B-2簽證到期之前遞交了延期申請，由於移民局的延誤，沒有打指紋，也沒有批准，在B-2簽證滿一年之前離境。因為已經離境，他們不能去打指紋，建議你寫信去移民局要求withdraw application，附上他們離境和入境中國的紀錄。

正如移民局客服所講，如果不寫信不打指紋，移民局最終發出的結果是申請人放棄了申請。儘管結果都是B-2延期申請沒有批准，但是寫信要求withdraw application，在移民局的紀錄方面更清楚一些，這樣便於今後其他的申請。所以，父母B-2延期申請沒有打指紋已經回國，你應該為他們withdraw。

移民局 簽證 疫情

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