有I-485指紋紀錄 也許不再需要I-765指紋

讀者問：

我的I-485+combo RD是2016年，目前只收到了I-485打指紋通知。我12月1日去打指紋，進門以後排隊在I-797通知上蓋戳，蓋完以後進等候區等待打指紋。我計畫打指紋的時候問問，為什麼沒有I-765的指紋通知，結果打指紋的大媽告訴我她沒法幫我查詢，我應該問門口蓋戳的人。打完指紋以後，她帶著我去門口問I-765，查了半天告訴我，系統裡沒有我I-765的信息，必須等到I-765指紋通知以後再來打一次指紋。我很不解，一起提交的申請怎麼只有I-485，但是沒有I-765呢？就算現在沒有，難道不能把我I-485的指紋用在I-765上嗎？

答：

在你遞交I-485、I-765等申請之後，你應該分別收到I-485、I-765的收據。移民局 發出的指紋通知上，通常是將需要打指紋的申請表格編號和收據號碼打印在指紋通知上，如I-485 MSCxxxxxxxx，I-765 MSCxxxxxxx。像你這種情況，移民局指紋通知上沒有包括I-765申請，那移民局很有可能使用你I-485的指紋紀錄，不再需要I-765打指紋。不過，如果移民局通知你再去做I-765指紋，你還是必須去，否則會被認為是放棄了申請。