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父母探親簽證逾期居留 子女應對有方法

韓麗律師主答
父母探親因疫情耽誤回程，有幾種方法應對。（美聯社）
父母探親因疫情耽誤回程，有幾種方法應對。（美聯社）

讀者問：

去年12月，我父母一起持十年旅遊簽來美國看我。入境時，兩人的I-94有效期到今年6月10日。兩個人的護照都還有好幾年才會過期。因為疫情，今年4月時我為他們申請了延期。我父親作為主申請人提交的I-539，我母親提交的I-539a。今天收到結果，我母親延到了12月10日，而我父親卻只延到了10月10日。請問：同一份申請為什麼兩個人的結果不一樣？如果照這個結果，那我父親已經非法滯留一個多月了。父母還在美國，兩個人身體狀況都不是很好，現在實在不敢讓他們踏上歸國旅程。這種情況應該怎麼辦？

答：

B1/B2延期的I-539申請，主申請人和家屬的B-2延期批准日期應該是一樣的。不一樣的原因可能是，移民局出錯；申請人表格填寫錯誤。在目前的情況下，如果你是美國公民，建議為父母提出親屬移民申請（I-130），父母遞交綠卡申請（I-485）。

如果你是美國永久居民身分，距離遞交公民申請的時間不遠了，也可以考慮讓父母先留下，等待你成為公民後，為他們申請移民。如果沒有這些條件，父母也不願意繼續滯留美國，那麼還是在盡量保證安全的情況下離開美國。

美國公民 移民局 疫情

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