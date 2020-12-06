雇主聯邦稅號沒變 不需做H-1B Transfer

讀者問：

我是博士後，最近比較不順利，需要重新找工作，現有H-1B 從2019年5月到22年5月，如果在同一個單位內換到另外一個老闆下，原來的H-1B還能繼續用嗎？需要做H-1B transfer嗎？政府最近出了H-1B的新政策，我怕做H-1B transfer之後需要按照新的工資定級，估計就很難找到了。目前，剛遞I-485，等Combo卡來估計要到明年夏天了。

答：

即使你更換老闆，但只要你雇主的公司聯邦稅號（FEIN）沒有更換，你是不需要做H-1B Transfer(更換雇主)的。因為你還是在為同一個雇主工作，所以可以繼續使用目前有效的H-1B簽證 為同一個單位內的另一位老闆工作。

當然，如果你的職位有變化，或者工作時間方面有變化，比如全職（Full Time）變半職（Part Time）或半職變全職等等，那需要做一下H-1B Amendment（變更申請）。目前移民局 審核H-1B變更申請也日趨嚴格，建議如無必要最好不要遞交變更申請。

此外有一點需要注意的是，即使你拿到了Combo卡（工作許可），也需要在你遞交I-485申請滿180天後才能轉換到相似的雇主做相似的職位，並同時遞交新的I-485J表格。