我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

雇主聯邦稅號沒變 不需做H-1B Transfer

耿婷律師主答

讀者問：

我是博士後，最近比較不順利，需要重新找工作，現有H-1B從2019年5月到22年5月，如果在同一個單位內換到另外一個老闆下，原來的H-1B還能繼續用嗎？需要做H-1B transfer嗎？政府最近出了H-1B的新政策，我怕做H-1B transfer之後需要按照新的工資定級，估計就很難找到了。目前，剛遞I-485，等Combo卡來估計要到明年夏天了。

答：

即使你更換老闆，但只要你雇主的公司聯邦稅號（FEIN）沒有更換，你是不需要做H-1B Transfer(更換雇主)的。因為你還是在為同一個雇主工作，所以可以繼續使用目前有效的H-1B簽證為同一個單位內的另一位老闆工作。

當然，如果你的職位有變化，或者工作時間方面有變化，比如全職（Full Time）變半職（Part Time）或半職變全職等等，那需要做一下H-1B Amendment（變更申請）。目前移民局審核H-1B變更申請也日趨嚴格，建議如無必要最好不要遞交變更申請。

此外有一點需要注意的是，即使你拿到了Combo卡（工作許可），也需要在你遞交I-485申請滿180天後才能轉換到相似的雇主做相似的職位，並同時遞交新的I-485J表格。

H-1B 移民局 簽證

上一則

S386法案取消綠卡國別配額 長期恐不利華人

延伸閱讀

申請H-4、H-1B 不收信用卡

申請H-4、H-1B 不收信用卡
支票背面案件號碼 可查到移民申請情況

支票背面案件號碼 可查到移民申請情況
員工遠距工作 移民局家訪

員工遠距工作 移民局家訪
國安部加強H-1B分類 衝擊12月7日後的申請

國安部加強H-1B分類 衝擊12月7日後的申請

熱門新聞

國安部取消H-1B抽籤的新規，遭加州法官駁回。(Getty Images)

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

2020-12-02 00:26

支票背面案件號碼 可查到移民申請情況

2020-11-29 02:00
受疫情影響，移民局辦事速度特別慢。（Getty Images）

申請H-4、H-1B 不收信用卡

2020-11-29 02:00

綠卡過期出國 可在離境前申請護照蓋I-551

2020-11-22 02:00

I-485逾3月沒動静 洽詢移民局

2020-11-22 02:00

H-1B漲工資 2020年10月8日後申請受惠

2020-11-22 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優