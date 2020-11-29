申請H-4、H-1B 不收信用卡

受疫情影響，移民局辦事速度特別慢。（Getty Images）

讀者問：

9月中的時候趕在上一個H-4到期之前幾天跟主申請人的H-1B 一起提交到加州中心申請延期（I-539和I-765一起交），費用是交G-1450授權信用卡 付費。10月初，學校國際中心收到信件說，因疫情期間不接受信用卡付費，G-1450表被退回了。馬上重新寄出了兩張checks（一張455元付I-539，另一張410元付I-765），又等了幾個星期，沒想到今天卻收到Phoenix中心的rejection notice。理由是「我的申請裡不含G-1450 payments」。所有的錢將退回。不知道該咋辦。明明重新寄了checks，為什麼還說mix of payments呢？是不是意味著9月中到這一段時間已經是unlawful stay。如果重新提交申請，是不是會被拒？

答：

你第一次申請被退回應該是因為當時選擇用G-1450付費，因為移民局 的官網上明確寫著移民局的服務中心（USCIS Service Centers）不接受信用卡付費的方式。鑒於你的I-539和I-765是和主申請人的H-1B申請一起遞交到加州服務中心的，所以他們不會接受你用G-1450信用卡付費的方式支付費用。

你的提問中沒有提到主申請人的H-1B申請是否被移民局接受，但因為一般都是雇主用公司支票支付H-1B相關申請費用，所以你們的H-1B申請應該沒有被G-1450退回而受影響。我們推斷主申請人的H-1B被移民局順利接受了而且你們也收到了收據，因此你第二次遞交H-4延期和工作許可申請時，將兩份申請連同主申請人的H-1B申請收據一起寄去了移民局在鳳凰城（Phoenix）的Lockbox Facility。

移民局的Lockbox Facility是接受信用卡付款的。但是如果你用一張G-1450付兩份申請（I-539和I-765）的申請費，或者一份申請用支票支付、另一份申請用G-1450支付，會導致整個申請包裹被拒。正確做法是遞交兩張G-1450表，一張表支付I-539的455元申請費，另一張表支付I-765的410元申請費。或者用兩張支票分別支付兩個申請的申請費（看起來你是這麼做的），但是要抹去包裹裡所有關於G-1450的信息。目前因為沒有看到第二次的被拒通知（Rejection Notice）具體是怎麼寫的，我們只能猜測是你第二次的申請裡有提到G-1450，抑或者是你在申請中附上了第一次G-1450的被拒通知，但沒有明確說明你這次不是用G-1450支付，而是完全用支票支付，所以才導致了第二次申請被拒。

雖然從理論上來說你的身分在9月中就到期了，9月中以後的確是屬於沒有合法身分的狀態，但是建議你還是盡快重新遞交I-539和I-765申請，並附上你包裹兩次被退回的證據（Rejection Notice），說明你在身分未過期之前就已遞交了延期申請，只是因為被移民局拒收才導致身分過期的。根據我們以往的經驗，解釋之後被批准的希望還是很大的。如果萬一被拒，你應該盡快離境，並在境外申請新的H-4簽證入境。