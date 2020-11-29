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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

支票背面案件號碼 可查到移民申請情況

耿婷律師主答

讀者問：

我孩子的H-4 和我的H-1B延期在一個包裹裡，寄去的check 在9月18日就cash了，H-1B延期也批了。但是H-4一直連個receipt notice都沒收到。打電話USCIS，回答說根本沒有我孩子的任何信息。我孩子明年1月12日I-94就到期了。但是我們剛交了I-485。是不是就算H-4 不延期，問題也不大，因為交了I-485。如果有了receipt，就可以合法居留？當然我還會接著弄H-4，就是現在H-4延期批准好像說特別慢。

答：

如果按你所說，你孩子H-4延期申請的支票在9月份就被移民局兌現了的話，支票背面通常都會有移民局給案件分配的案件號碼。在移民局官網輸入該號碼應該可以查得到該申請的現況。所以建議你查一下當時兌現支票的反面，看是否能找到申請的收據號碼。

當然，因為你全家已經遞交了I-485，而你孩子的H-4合法身分直到明年1月12日才到期，說明你孩子在遞交I-485調整身分申請時是保持著合法身分的，所以I-485被移民局接受時你孩子就已經在美國有了一個「調整身分」的合法身分。這種情況下，即使你孩子的H-4延期申請沒有被移民局收到、或者沒有獲批，你孩子還是可以在美國合法居留直到I-485獲批的（前提時你作為主申請人的I-485獲批）。I-485獲批後移民局會將孩子的綠卡寄到你提供的地址。

目前，H-4的延期申請平均審理時間為5.5到7.5個月。盡量確保孩子的H-4延期申請獲批的好處是萬一I-485被拒，還可以用H-4身分合法居留，而不用立刻離境。

移民局 支票 H-1B

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