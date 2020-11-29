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無I-140批准書原件 不影響I-485滿期換雇主

耿婷律師主答

讀者問：

我今天問公司律師要EB-1B的I-140的I-797，被通知I-140是屬於公司的，我只能下載一個scanned copy。這讓我很疑惑。如果I-140屬於公司，那我是不是將來I-485滿180天了也不可以跳槽？拿不到I-140，我也沒辦法在下家port？我的理解對嗎？

答：

根據移民法規定，基於傑出教授和研究人員類別的I-140移民申請必須是由美國雇主向移民局遞交的。因此，遞交I-140申請的雇主有權保留批准信的原件。但是，這並不影響你將來在I-485綠卡申請滿180天後遞交更換雇主的申請（向移民局遞交新的I-485J）。遞交新的I-485J時，只要你的新雇主是與原雇主相似類型的單位，給你提供的職位也與原I-140申請中的職位相似即可。

此外，如果因為種種原因不能直接在I-485階段轉換雇主的話，你的新雇主在幫你遞交新的I-140移民申請時，只需向移民局提供第一個I-140批准信的複印件，即可沿用舊的排期，而不必重新排期。所以，即使你手上沒有I-140批准書原件也不會對你將來I-485滿180天後換雇主、或由新雇主遞交新的I-140移民申請有任何影響。

移民局 美國 綠卡

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