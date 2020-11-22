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川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

中印EB-3 遞交申請大幅提前

李亞倫律師主答
由於疫情影響，移民局作業嚴重延遲。（Getty Images）
由於疫情影響，移民局作業嚴重延遲。（Getty Images）

讀者問：

我在一家中型公司的人力資源部門工作，公司贊助了許多H-1B的申請，大多數為印度人和中國人。在過去的幾周中，我們部門受到員工及其律師要求提供文件和文書工作的困擾，以便他們可以提交移民申請。我從高層那裡得不到資料。能告訴我怎麼回事嗎？

答：

政治和資金方面的因素融合在一起，使許多涉及職業移民的舊案件的遞交申請日期已被美國國務院大力推進，而且10月簽證配額進度表的遞交申請日期，美國移民局已同意受理。許多印度人和中國人多年前就開始了勞工紙案件或其他以職業為基礎的案件，由於排期未到，案件被長期積壓，而無法開始轉換調整身分的步驟。而10月簽證配額進度表，中國出生的EB-3案件（要求至少具有學士學位或兩年以上工作經驗的案件）的「遞交申請日期」表發生了重大變化，一下子前進了11個月，印度出生的EB-3類別前進了近5年。這些是聞所未聞的。

美國公民及移民服務局有權接受或拒絕「遞交申請日期」表，而僅接收另一個「最後批准日期」表上的日期。10月及11月，移民局選擇了不尋常的步驟而來接受「遞交申請日期」表。這意味著在2015年1月1日之前提交職業移民的印度人，和在2018年6月1日之前提交的中國人，現在可以在月底之前提交調整身分的文件來推進他們的案件。

這情況不同尋常，人們意識到這是一個難得的機會，所以試圖盡快遞交文件。遞交調整身分使他們受益極大，擴大了他們的工作範圍，得以旅遊，甚至在後面等待的階段可以更換工作。但是，它並沒有加快他們最終拿綠卡的日期。

移民局 中國 印度

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