申請綠卡若從領事館改為美境內 不需要從NVC轉USCIS

讀者問：

我當時聽律師建議選了CP，現在NVC通知我提交材料後，告訴NVC我要在美國調整身分。然後NVC回信說，有關美國永久居民身分的更多信息，請致電1-800-375-5283致電美國公民 及移民服務（USCIS）。你也可以訪問移民局 網站。在調整為永久居民身分的過程中，請勿向國家簽證中心支付費用或提交文件。

信裡面並沒有具體的要求，只是讓我找USCIS。我的問題是，我打電話給USCIS，只說「我要在美國調整身分」，USCIS會自動去NVC調取材料，還是NVC自動會把材料送到USCIS？根據現在的表B，我可以提交I-485了，但是這點沒搞明白不敢貿然提交材料。電話實在太難打了，找不到活人。

答：

I-130親屬移民和I-140勞工移民申請都可以通過領館移民簽證入境美國或在美國境內申請綠卡 調整身分。不過，情況有時會發生變化，可以根據變化來調整移民方式。I-130或I-140批准後，如果有排期，需要在移民局網站確認可以遞交綠卡申請的日期。在移民局公布的遞件排期到的當月可以向移民局遞交綠卡申請。按照移民局公布的文件要求，準備文件，遞交表格和要求的文件，特別是I-130或I-140批准書。所以，你並不需要從NVC轉USCIS，但是建議你要通知NVC，說簽證申請人將在或已在移民局遞交綠卡申請，調整身分。