主、副綠卡申請 移民局一般會同時批准

讀者問：

請問，主申請人收到體檢表格的REF letter，副申請人的I-485在10月初寄過去還沒有receipt number，是不是一定要等副申請人的number拿到，才可以寄回新的體檢表？不然萬一approve了主申請人，副申請人的簽證就失效了。副申請人一般是同時approve還是會自己後面單獨approve啊？

我沒有任何疫苗 紀錄，可是像脊髓灰質炎這種，小時候明顯打過，現在如果沒有任何紀錄，是需要把I-693上面列出來的都打一遍嗎？

答：

主申請人收到體檢表格的RFE letter後，如果副申請人還沒有收到I-485收據，建議是記下來移民局 要求補充體檢報告的最後期限，如果在這個期限之前，還沒有收到副申請人的收據和體檢表格的RFE letter，那麼還是先把主申請人的體檢報告按照移民局要求的時間內寄到移民局。正常情況下，在綠卡 批准之前，EAD和AP都應該已經批准了，所以，副申請人不用過於擔心簽證失效的問題。移民局一般會同時批准主、副的綠卡申請，或在主申請人的綠卡申請批准後，很快批准副申請人的綠卡。關於I-693表格上的疫苗要求，做移民體檢時，移民體檢醫生會做出專業的指導。