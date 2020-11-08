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1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

如果人已離境 可撤銷延期申請

韓麗律師主答
由於疫情影響，移民案件申請延誤不少。（美聯社）
由於疫情影響，移民案件申請延誤不少。（美聯社）

讀者問：

今天登上帳戶檢查了下，發現媽媽的延期申請收到了打指紋通知，給的時間是11月初。現在問題是媽媽下星期就要回國了。搜了很多網上的帖子，感覺比較靠譜的作法就是等母親回國後，給USCIS發message，解釋清楚申請人已經在某天離境，無法打指紋了，看USCIS怎麼判這個case吧。

請問不打指紋case會被deny？今天早上又打了電話，結果說system down，查不了具體case的信息，但是問我有沒有general question，客服同樣也是說reschedule打指模要通過mail。另外，如果在打指紋前就離境了，建議withdraw application，下次入境帶著receipt notice不會影響十年簽證。這個說法和我在網上搜索的律師的建議和說法是一致的。這個做法可行嗎？

答：

B1/B2申請人在I-94規定可以在美停留的時間之前，如果遞交了B1/B2延期申請I-539，那麼I-539 pending期間，申請人在美的身分都不計算為逾期居留，直到批准，或者中途離境那一天。如果I-539申請沒有打指紋，肯定是不會批准的。建議撤銷延期申請，附上申請人已經離境的文件。下次入境時準備好這次延期的收據，撤銷延期申請的相關文件，應該不會影響下次入境。

申請期間如果人已離境，可以撤銷延期申請。（美聯社）
申請期間如果人已離境，可以撤銷延期申請。（美聯社）

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