我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡前別忘時鐘撥回1小時！ 夏令時間11/1凌晨2時結束

Out of Status天數 到移民局批准時為止

韓麗律師主答

讀者問：

我的H-1B在2014年9月過期。回國簽的J-1又回來。老婆沒一起回國（小孩上學）。我9月25日filed I-539（H-4 to B-2 change）。我回來後，我們2015年2月submit了一個新的 I-539（H-4 to J-2）申請，希望 USCIS能replace前面的I-539。她的第一個 I-539（H-4 to B-2）被拒絕了。第二個I-539（H-4 to J-2）到2016年11月才approve。但她的J-2的 I-94是寫的 valid from 11/2016 to D/S。我後來轉了O-1，她轉了 O-3，都沒有問題。

這種情況下，她是不是有了OOS的天數？如果是，她的 OOS天數怎麼算啊？是從2014年10月1日到2016年11月（start date on her J-2 I-94）？還是從 2014年10月1日到 2015年2月（time submitted I-539 (H-4 to J-2)）？

答：

Out of Status的天數應該是從是從2014年10月1日到2016年11月（valid start date on her J-2 I-94)。但是移民局已經發給她I-94，而且後來轉 O-3也沒有問題，所以有可能不會產生問題。

移民局 H-1B

上一則

境外綠卡簽發 今年創歷史新低

延伸閱讀

苗欣律師專精移民法和地產法詳述新財年職業移民排期和應對建議

苗欣律師專精移民法和地產法詳述新財年職業移民排期和應對建議
菲移民局醜聞 參議員：300萬中國人行賄入境

菲移民局醜聞 參議員：300萬中國人行賄入境
主申請人I-485 pending 不影響副申請人辦綠卡

主申請人I-485 pending 不影響副申請人辦綠卡
曼哈頓下城邵愛玲律師專精離婚和各類移民案件

曼哈頓下城邵愛玲律師專精離婚和各類移民案件

熱門新聞

國稅局局長瑞狄格(Chuck Rettig) 數度強調，提供多元語言協助的重要性。（線上截圖）

紓困金 夠格者11月21日前仍可領

2020-10-21 19:49

申請綠卡需信用報告 可向3公司索取

2020-10-25 03:00
重新申請綠卡時，priority date仍然可以沿用。（USCIS）

放棄I-485返鄉 重辦綠卡可沿用priority date

2020-10-25 03:00

申請I-485 提Tax Return Transcript更有利

2020-10-25 03:00

主申請人已拿綠卡 配偶拿卡需3至4個月

2020-10-25 03:00

J-1若要求回國2年服務 時間可以累計

2020-10-25 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我
廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死
川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增
紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡