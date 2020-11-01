Out of Status天數 到移民局批准時為止

讀者問：

我的H-1B 在2014年9月過期。回國簽的J-1又回來。老婆沒一起回國（小孩上學）。我9月25日filed I-539（H-4 to B-2 change）。我回來後，我們2015年2月submit了一個新的 I-539（H-4 to J-2）申請，希望 USCIS能replace前面的I-539。她的第一個 I-539（H-4 to B-2）被拒絕了。第二個I-539（H-4 to J-2）到2016年11月才approve。但她的J-2的 I-94是寫的 valid from 11/2016 to D/S。我後來轉了O-1，她轉了 O-3，都沒有問題。

這種情況下，她是不是有了OOS的天數？如果是，她的 OOS天數怎麼算啊？是從2014年10月1日到2016年11月（start date on her J-2 I-94）？還是從 2014年10月1日到 2015年2月（time submitted I-539 (H-4 to J-2)）？

答：

Out of Status的天數應該是從是從2014年10月1日到2016年11月（valid start date on her J-2 I-94)。但是移民局 已經發給她I-94，而且後來轉 O-3也沒有問題，所以有可能不會產生問題。