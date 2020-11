Out of Status天數 到移民局批准時為止

讀者問:

我的H-1B 在2014年9月過期。回國簽的J-1又回來。老婆沒一起回國(小孩上學)。我9月25日filed I-539(H-4 to B-2 change)。我回來後,我們2015年2月submit了一個新的 I-539(H-4 to J-2)申請,希望 USCIS能replace前面的I-539。她的第一個 I-539(H-4 to B-2)被拒絕了。第二個I-539(H-4 to J-2)到2016年11月才approve。但她的J-2的 I-94是寫的 valid from 11/2016 to D/S。我後來轉了O-1,她轉了 O-3,都沒有問題。

這種情況下,她是不是有了OOS的天數?如果是,她的 OOS天數怎麼算啊?是從2014年10月1日到2016年11月(start date on her J-2 I-94)?還是從 2014年10月1日到 2015年2月(time submitted I-539 (H-4 to J-2))?

答:

Out of Status的天數應該是從是從2014年10月1日到2016年11月(valid start date on her J-2 I-94)。但是移民局 已經發給她I-94,而且後來轉 O-3也沒有問題,所以有可能不會產生問題。