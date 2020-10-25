放棄I-485返鄉 重辦綠卡可沿用priority date

重新申請綠卡時，priority date仍然可以沿用。（USCIS）

讀者問：

我去年11月提交的EB-1B的I-140申請，一周後批准。幾天前，單位律師通知我填寫材料提交I-485申請，但是我尚未決定，主要問題是因為家庭原因。我們年底或明年年初打算回國發展，大概不會再回美國 。我原來準備今年秋季就回去的，但因為孩子小，目前疫情 嚴重，計畫等一段時間再走。目前，這種情況是否還應該繼續I-485呢？

如果不申請I-485，萬一若干年後又回美工作，重新申請綠卡 時能否使用這次的priority date減少排期時間？I-485後180天內不能換工作吧，也就是說如果在180天內離職，等於自動放棄申請，對吧，那還不如不申請I-485算了。

I-485交表排期到後，可以等若干個月不提交I-485嗎？雖然打算回去，但暫時還不準備讓單位知道，畢竟疫情期間拖家帶口回去不容易，所以具體日期還沒有定。我一直拖著不提交I-485，可以嗎？

答：

如果確實因為家庭原因，年底或明年年初打算回國發展，目前就不要繼續I-485。I-140的遞件排期到後，要不要在排期到的當月遞交I-485申請，取決於綠卡申請人本人，可以因為個人的打算不提交綠卡申請。需要注意的是，遞件排期會有變化，也有排期倒退的可能性。如果不申請I-485，若干年後回美工作，重新申請綠卡時，新的I-140可以使用這次的priority date。