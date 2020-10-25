我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾857萬 加州破90萬

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

放棄I-485返鄉 重辦綠卡可沿用priority date

韓麗律師主答
重新申請綠卡時，priority date仍然可以沿用。（USCIS）
重新申請綠卡時，priority date仍然可以沿用。（USCIS）

讀者問：

我去年11月提交的EB-1B的I-140申請，一周後批准。幾天前，單位律師通知我填寫材料提交I-485申請，但是我尚未決定，主要問題是因為家庭原因。我們年底或明年年初打算回國發展，大概不會再回美國。我原來準備今年秋季就回去的，但因為孩子小，目前疫情嚴重，計畫等一段時間再走。目前，這種情況是否還應該繼續I-485呢？

如果不申請I-485，萬一若干年後又回美工作，重新申請綠卡時能否使用這次的priority date減少排期時間？I-485後180天內不能換工作吧，也就是說如果在180天內離職，等於自動放棄申請，對吧，那還不如不申請I-485算了。

I-485交表排期到後，可以等若干個月不提交I-485嗎？雖然打算回去，但暫時還不準備讓單位知道，畢竟疫情期間拖家帶口回去不容易，所以具體日期還沒有定。我一直拖著不提交I-485，可以嗎？

答：

如果確實因為家庭原因，年底或明年年初打算回國發展，目前就不要繼續I-485。I-140的遞件排期到後，要不要在排期到的當月遞交I-485申請，取決於綠卡申請人本人，可以因為個人的打算不提交綠卡申請。需要注意的是，遞件排期會有變化，也有排期倒退的可能性。如果不申請I-485，若干年後回美工作，重新申請綠卡時，新的I-140可以使用這次的priority date。

綠卡 疫情 美國

上一則

藉空殼公司假實習 15名外國學生被逮

下一則

J-1工作種類有限制 人在境外也可申請

延伸閱讀

嚴防第二波疫情中華公所大樓消毒 下周起暫停服務兩周

嚴防第二波疫情中華公所大樓消毒 下周起暫停服務兩周
舊金山招募選舉日義工 津貼200元

舊金山招募選舉日義工 津貼200元
夫妻都批准I-140 排期快的一方申請綠卡

夫妻都批准I-140 排期快的一方申請綠卡
改在美國境內調整身分 I-485申請並不複雜

改在美國境內調整身分 I-485申請並不複雜

熱門新聞

國稅局局長瑞狄格(Chuck Rettig) 數度強調，提供多元語言協助的重要性。（線上截圖）

尚未領到紓困金？非法移民最多 11月21日前仍有機會

2020-10-21 19:49

疫情下變數多 不建議回國申請簽證

2020-10-18 03:00
美國收緊移民政策，處理移民案件進度落後，各國移民都引頸等待。（美聯社）

I-539延准前返鄉 美海關會放行 不影響下次來美

2020-10-18 03:00

主申請人I-485 pending 不影響副申請人辦綠卡

2020-10-18 03:00

B-2第1次延期pending 不能遞交第2次申請

2020-10-18 03:00

為父母申請綠卡時 出生公證書是必須文件

2020-09-27 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物