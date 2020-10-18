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I-539延准前返鄉 美海關會放行 不影響下次來美

韓麗律師主答
美國收緊移民政策，處理移民案件進度落後，各國移民都引頸等待。（美聯社）
美國收緊移民政策，處理移民案件進度落後，各國移民都引頸等待。（美聯社）

儘管引起廣泛抗議，川普政府仍然收緊移民政策。（美聯社）
儘管引起廣泛抗議，川普政府仍然收緊移民政策。（美聯社）

讀者問：

我父母2019年12月初來到美國，原計畫6月初就要回去，但買不到機票，只有申請簽證延期。延期的申請在5月就已經提前提交，費用也交了，手指模也按了，現在還是沒有批下來。他們希望近期回國。但是，現在延期的審批手續還沒有下來，也不知要等多久，是否能回國。如果近期批不下來，下個月回去時不知美海關是否放行，也不知是否影響下次再來？現在購機票或者延期到期還沒有審批下來，回國是否可以？我們幾次打電話都是說等等。我們該怎麼辦？

答：

根據美國移民局公布的申請處理進度，目前處理B1/B2延期I-539申請進度是6至8個月。你父母遞交延期申請的時間是5月，批准的時間可能要等到今年年底。如果你父母決定在I-539延期申請批准之前回中國，是可以的。美國海關會放行，只要他們回中國的手續齊全，包括有效護照、機票和符合疫情下的手續要求。

從你提供的時間來看，你父母應該是在I-94到期之前，向移民局遞交了I-539延期申請，所以他們在美國停留的這段時間都不是逾期居留的，應該不影響下次再來。下次再來時，備好這次延期的文件，包括I-539收據、打指紋記錄等。

美國 移民局 中國

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