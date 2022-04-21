寫寫畫畫玩貼紙 孩子樂在學習

今年紐約冬天很奇怪，沒有下什麼雪。以往的冬天，孩子們最喜歡下雪了。下雪的時候，孩子們最高興的事情就是聽到廣播、電視、網絡上公布：「今天不上課! No school，所有學校停課一天。」當聽到這個消息時，孩子們爆發出來的狂歡尖叫聲，簡直讓人懷疑他們是不是在學校受到虐待了? 當然，他們在學校並沒有受到「苦毒」，只是當學生最大的樂趣，就是不用上課啊！

用貼紙裝飾小卡片

今年雖然沒有下雪，但是天氣照常寒冷，天氣冷歸冷，孩子們的雙語訓練持續進行。小孩子對於貼紙都有說不出來的著迷，現在市面上的貼紙形形色色，有的是有觸感的，有的是亮晶晶的，有的有氣味，甚至還有按下去會發出聲音的，造型也非常可愛，平面立體應有盡有，甚至連大人們也都愛不釋手。

在多年前的一個下雪天，七歲的老三在家裡製作了一張猜謎小卡片。那個時候的她因為看了「愛麗絲漫遊仙境」這本書，受到書裡面到處有：「請喝我」，「請吃下我」等等小紙條的影響，寫類似的小紙條便成了她生活中的樂趣。

她做的這張卡片，就是當時對寫小紙條樂此不疲的最佳證據。在這卡片的封面上，老三用中文和注音符號寫了「請打開!」的字樣，還很認真地加了一個驚嘆號。又在下面用英文寫了「open」。「open」的「o」讓我想到那種圓型大棒棒糖。那時的她，著迷於吃棒棒糖，美國有種棒棒糖比她的臉還要大，顏色五彩繽紛，真的很難讓孩子拒絕啊！我時常想，這麼大一支棒棒糖，小孩子一年都吃不完呢！

打開這張卡片，裡面貼了一個雪人，上面寫著：「我是一個雪人貼紙。」( I’m a snowman sticker.) 「再不下雪，我就要融化啦！」(I’m going to melt if there is no snow!) 雪人沒有手，只有手套。她還很認真地幫雪人畫上了手。又找了一張小鳥的貼紙，寫著：「我好冷啊！」(I’m cold! ) 最後還加上了雪絮紛飛的圖案當背景。

用卡片做雙語學習

大家如果仔細觀察，就會發現，這張卡片是送給我的，女兒在落款處寫了自己的小名「文文」和「從」這個字。這個「文文從」是什麼意思呢？其實她完全把「中文英文化」了。「給媽媽」就是「To mom」，這句話因為中文和英文的文法一致，所以沒什麼問題；而她寫的「文文從」就是「from Evelyn」，就顯示出中文和英文文法的差異性，正確的中文寫法應該是「文文上」或「寄信人：文文」。這類型的問題，在早期雙語學習者的身上是很常見的。但我看她認真做卡片、貼貼紙、畫畫，寫中文又寫英文，還寫注音符號，我也不忍心再多要求了。

這張卡片就這樣被保存下來了。卡片呈現的是一個7歲的孩子，對於中文、英文、注音符號的同步學習及努力。「中文英文化」的問題，就學習理論而言，不需要過度擔心，因為這只是孩子語言學習的過程，隨著年歲及對語言掌握度的增長，這一個問題便會逐漸得到改善。

如果家中有年幼的孩子，家裡一定不會缺少貼紙，貼紙很受孩子歡迎，也是我們學習語言上很好的助手。爸爸媽媽們把貼紙拿出來，可以讓孩子們盡情地貼，再讓他們根據貼紙的圖案、人物創造一些中英文對話和故事，另外，加上自己的想像和圖畫，就會出現很多有趣可愛的雙語作品了。爸爸媽媽們也可以和孩子們一起貼，重溫一下有貼紙的童年喔！