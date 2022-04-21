我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

寫寫畫畫玩貼紙 孩子樂在學習

許雅寧

今年紐約冬天很奇怪，沒有下什麼雪。以往的冬天，孩子們最喜歡下雪了。下雪的時候，孩子們最高興的事情就是聽到廣播、電視、網絡上公布：「今天不上課! No school，所有學校停課一天。」當聽到這個消息時，孩子們爆發出來的狂歡尖叫聲，簡直讓人懷疑他們是不是在學校受到虐待了? 當然，他們在學校並沒有受到「苦毒」，只是當學生最大的樂趣，就是不用上課啊！

用貼紙裝飾小卡片

今年雖然沒有下雪，但是天氣照常寒冷，天氣冷歸冷，孩子們的雙語訓練持續進行。小孩子對於貼紙都有說不出來的著迷，現在市面上的貼紙形形色色，有的是有觸感的，有的是亮晶晶的，有的有氣味，甚至還有按下去會發出聲音的，造型也非常可愛，平面立體應有盡有，甚至連大人們也都愛不釋手。

在多年前的一個下雪天，七歲的老三在家裡製作了一張猜謎小卡片。那個時候的她因為看了「愛麗絲漫遊仙境」這本書，受到書裡面到處有：「請喝我」，「請吃下我」等等小紙條的影響，寫類似的小紙條便成了她生活中的樂趣。

她做的這張卡片，就是當時對寫小紙條樂此不疲的最佳證據。在這卡片的封面上，老三用中文和注音符號寫了「請打開!」的字樣，還很認真地加了一個驚嘆號。又在下面用英文寫了「open」。「open」的「o」讓我想到那種圓型大棒棒糖。那時的她，著迷於吃棒棒糖，美國有種棒棒糖比她的臉還要大，顏色五彩繽紛，真的很難讓孩子拒絕啊！我時常想，這麼大一支棒棒糖，小孩子一年都吃不完呢！

打開這張卡片，裡面貼了一個雪人，上面寫著：「我是一個雪人貼紙。」( I’m a snowman sticker.) 「再不下雪，我就要融化啦！」(I’m going to melt if there is no snow!) 雪人沒有手，只有手套。她還很認真地幫雪人畫上了手。又找了一張小鳥的貼紙，寫著：「我好冷啊！」(I’m cold! ) 最後還加上了雪絮紛飛的圖案當背景。

用卡片做雙語學習

大家如果仔細觀察，就會發現，這張卡片是送給我的，女兒在落款處寫了自己的小名「文文」和「從」這個字。這個「文文從」是什麼意思呢？其實她完全把「中文英文化」了。「給媽媽」就是「To mom」，這句話因為中文和英文的文法一致，所以沒什麼問題；而她寫的「文文從」就是「from Evelyn」，就顯示出中文和英文文法的差異性，正確的中文寫法應該是「文文上」或「寄信人：文文」。這類型的問題，在早期雙語學習者的身上是很常見的。但我看她認真做卡片、貼貼紙、畫畫，寫中文又寫英文，還寫注音符號，我也不忍心再多要求了。

這張卡片就這樣被保存下來了。卡片呈現的是一個7歲的孩子，對於中文、英文、注音符號的同步學習及努力。「中文英文化」的問題，就學習理論而言，不需要過度擔心，因為這只是孩子語言學習的過程，隨著年歲及對語言掌握度的增長，這一個問題便會逐漸得到改善。

如果家中有年幼的孩子，家裡一定不會缺少貼紙，貼紙很受孩子歡迎，也是我們學習語言上很好的助手。爸爸媽媽們把貼紙拿出來，可以讓孩子們盡情地貼，再讓他們根據貼紙的圖案、人物創造一些中英文對話和故事，另外，加上自己的想像和圖畫，就會出現很多有趣可愛的雙語作品了。爸爸媽媽們也可以和孩子們一起貼，重溫一下有貼紙的童年喔！

圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

許雅寧

許雅寧

許雅寧博士擁有美國哥倫比亞大學雙語教育博士，英語教學碩士，及紐約大學管理碩士學位； 教育工作經驗包括：美國哥倫比亞大學教育研究所兼任助理教授及招生工作，美國公私立K-12年級英文教學及學生升學輔導規畫。許博士專精英語讀寫教學，雙語教育，心理教育，對於美國及亞洲地區教育皆有深入瞭解。
許雅寧博士擁有三重美國英語教師執照，美國心理諮詢證書及美國注冊會計師執照，為台灣「親子天下」雜誌、台灣 「換日線」雜誌、台灣「國語日報」、北美「世界日報」專欄作家，並為哥倫比亞大學家長領導協會聯合主席。
臉書粉絲專頁：雅寧工作室
著作：《教出雙語力》、《做個不完美的父母》及《前進美國大學

上一則

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

熱門新聞

喬納森．沃克獲得27所大學錄取，獎學金總額達400萬元。(截圖自ABC新聞)

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

2022-04-17 21:52
Intelligent.com調查發現，美國大學畢業生超過一半學非所用。（美聯社）

過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元

2022-04-18 20:28
全球各國養兒育女以南韓最貴，中國次之，其中有很大一部分是教育費用，以及幼兒托育費用。(路透)

哪裡養小孩最貴？美國排中段、中國排第2

2022-04-10 22:25
張嘉華日前獲得八所常春藤大學中的六所錄取。(張志宏提供)

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

2022-04-05 21:12
麻省理工學院(MIT)本周成為首批恢復要求入學新生提供SAT或ACT成績的超級精英學校之一。(美聯社)

與領先大學背道而馳？麻省理工恢復要求SAT或ACT成績

2022-03-29 20:29
拜登政府將為數百萬名拖欠聯邦學貸導致違約的民眾解套，根據教育部先前公布數據估計，大約有800萬人得以受惠。圖為民眾4日聚集在教育部外示威，要求取消學貸。(Getty Images)

聯邦准積欠學貸可暫時免還、取消違約 800萬人受惠

2022-04-10 21:33

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即