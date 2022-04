寫寫畫畫玩貼紙 孩子樂在學習

今年紐約冬天很奇怪,沒有下什麼雪。以往的冬天,孩子們最喜歡下雪了。下雪的時候,孩子們最高興的事情就是聽到廣播、電視、網絡上公布:「今天不上課! No school,所有學校停課一天。」當聽到這個消息時,孩子們爆發出來的狂歡尖叫聲,簡直讓人懷疑他們是不是在學校受到虐待了? 當然,他們在學校並沒有受到「苦毒」,只是當學生最大的樂趣,就是不用上課啊!

用貼紙裝飾小卡片

今年雖然沒有下雪,但是天氣照常寒冷,天氣冷歸冷,孩子們的雙語訓練持續進行。小孩子對於貼紙都有說不出來的著迷,現在市面上的貼紙形形色色,有的是有觸感的,有的是亮晶晶的,有的有氣味,甚至還有按下去會發出聲音的,造型也非常可愛,平面立體應有盡有,甚至連大人們也都愛不釋手。

在多年前的一個下雪天,七歲的老三在家裡製作了一張猜謎小卡片。那個時候的她因為看了「愛麗絲漫遊仙境」這本書,受到書裡面到處有:「請喝我」,「請吃下我」等等小紙條的影響,寫類似的小紙條便成了她生活中的樂趣。

她做的這張卡片,就是當時對寫小紙條樂此不疲的最佳證據。在這卡片的封面上,老三用中文和注音符號寫了「請打開!」的字樣,還很認真地加了一個驚嘆號。又在下面用英文寫了「open」。「open」的「o」讓我想到那種圓型大棒棒糖。那時的她,著迷於吃棒棒糖,美國有種棒棒糖比她的臉還要大,顏色五彩繽紛,真的很難讓孩子拒絕啊!我時常想,這麼大一支棒棒糖,小孩子一年都吃不完呢!

打開這張卡片,裡面貼了一個雪人,上面寫著:「我是一個雪人貼紙。」( I’m a snowman sticker.) 「再不下雪,我就要融化啦!」(I’m going to melt if there is no snow!) 雪人沒有手,只有手套。她還很認真地幫雪人畫上了手。又找了一張小鳥的貼紙,寫著:「我好冷啊!」(I’m cold! ) 最後還加上了雪絮紛飛的圖案當背景。

用卡片做雙語學習

大家如果仔細觀察,就會發現,這張卡片是送給我的,女兒在落款處寫了自己的小名「文文」和「從」這個字。這個「文文從」是什麼意思呢?其實她完全把「中文英文化」了。「給媽媽」就是「To mom」,這句話因為中文和英文的文法一致,所以沒什麼問題;而她寫的「文文從」就是「from Evelyn」,就顯示出中文和英文文法的差異性,正確的中文寫法應該是「文文上」或「寄信人:文文」。這類型的問題,在早期雙語學習者的身上是很常見的。但我看她認真做卡片、貼貼紙、畫畫,寫中文又寫英文,還寫注音符號,我也不忍心再多要求了。

這張卡片就這樣被保存下來了。卡片呈現的是一個7歲的孩子,對於中文、英文、注音符號的同步學習及努力。「中文英文化」的問題,就學習理論而言,不需要過度擔心,因為這只是孩子語言學習的過程,隨著年歲及對語言掌握度的增長,這一個問題便會逐漸得到改善。

如果家中有年幼的孩子,家裡一定不會缺少貼紙,貼紙很受孩子歡迎,也是我們學習語言上很好的助手。爸爸媽媽們把貼紙拿出來,可以讓孩子們盡情地貼,再讓他們根據貼紙的圖案、人物創造一些中英文對話和故事,另外,加上自己的想像和圖畫,就會出現很多有趣可愛的雙語作品了。爸爸媽媽們也可以和孩子們一起貼,重溫一下有貼紙的童年喔!