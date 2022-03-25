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烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

動手黏豆子 快樂學語言

許雅寧
圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

紐約的冬天天氣很酷寒，大都會留在屋子裡面。回想起多年前三個小毛頭，三歲、四歲、五歲，帶他們一起出門簡直是噩夢一場，所以我們在冬天留在家裡的時間自然變更多了。

在家裡的時間，就是我最佳進行雙語教育的好時間！

三個小毛頭擠在我身旁，好小的手、好小的臉、大大的眼睛。他們黏在我身旁，一下要吃點心、一下要喝養樂多，七手八腳的搞定他們後，接下來的時光，就是中文時間了。

那麼小的孩子到底要怎麼學語言呢？當然，閱讀是我每天會做的事，除此之外，書寫方面要怎麼進行呢？小小的手，連筆都握不好，因此，讓他們大量練習握筆書寫不會是我的選項，但是不能握筆書寫，不代表不能進入書寫的過程。

大豆小豆落色紙

鍋子上熱騰騰的煮著薏仁湯，雖然冬天應該煮個溫補的紅豆湯，但因為暖氣開很強，有時我們也會煮涼涼的薏仁綠豆湯，另外，在國外，豆漿不方便購買，只能買黃豆自己做豆漿，所以黃豆也是我們家常備品。

三五歲的孩子雖然不適合用筆大量書寫，但我有一個法寶。我告訴孩子：「我們今天要用黃豆、綠豆、薏仁來玩拼字遊戲！」三個孩子好奇地跟著我到廚房，看我拿了三罐分別裝著黃豆、綠豆、薏仁的玻璃罐，我分別把它們倒到小碗後，告訴孩子：「我們要來玩中文排字遊戲了！」我拿了三張色彩紙出來，在上面寫了不同字，一個是「引」、一個是「叭」、一個是「萊」，一個是「石」。我還上了注音符號「ㄅㄚ」「𡰣ˊ」在叭和石的旁邊，就這樣把大大的字用鉛筆寫在色彩紙上。之後，我拿出膠水順著字型上了一層薄膠，並開始示範。我拿起豆子，將它們一個個照筆順排好，對著三個擠在我身旁的孩子解釋：「就是這樣一粒粒的用豆子把字排出來。」

這個活動我是參考蒙特梭利教學法而設計的。三個孩子都是讀蒙特梭利的幼稚園，學校裡面就有排豆子學英文字母的這個環節。我靈機一動，便讓孩子排注音和中文字。

就這樣，三個孩子就坐在小桌子旁，開始認真的排字了。三五歲的孩子正在訓練大肌肉、小肌肉、手眼協調能力，還有顏色的分辨能力，是個非常適合用觸覺來學習的階段。

在國外學中文的小朋友，筆畫觀念很弱，可以說是亂劃一通，字的比例大小也常是令人哭笑不得。這個觸摸學習法，不但可以訓練孩子的專注力，也灌輸他們了筆畫，字體比例的觀念。五歲的哥哥已經認得一些字，所以我便讓他自己寫他會的字，自己來排。

排排ABC,123 訓練小肌肉

在台灣的爸爸媽媽可以用這個方法讓孩子輕鬆學abc。孩子年紀更小的話，因為小肌肉協調能力更弱，可以使用更大的豆子，像是蠶豆，來幫助孩子完成這項手作。但父母要注意，三歲以下的孩子不適合這個活動，因為三歲以下的孩子很喜歡把東西塞到嘴巴裡面吃。事實上，不論孩子年紀，父母隨時都必須注意孩子的安全。

abc排完了，可以繼續排數字123，總之，學齡前的孩子學語言，著重應用生活上的小材料，製造豐富的學習內容，就可以做出童趣盎然，又能增加語言能力的作品。

不曉得當初使用的膠水是不是品質特別好，居然過了十幾年，一粒粒的豆子依然黏在一起，整齊地躺在紙上。當我撫摸著這些凹凸不平的豆子字，我又回想起當年我們四人一起在小桌子上做手工的時光，頓時讓我覺得時光錯置，彷彿又回到了過去。其實父母和孩子的相處，就是由這些細碎的小時光，這些點點滴滴所串起來的～

圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

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許雅寧

許雅寧

許雅寧博士擁有美國哥倫比亞大學雙語教育博士，英語教學碩士，及紐約大學管理碩士學位； 教育工作經驗包括：美國哥倫比亞大學教育研究所兼任助理教授及招生工作，美國公私立K-12年級英文教學及學生升學輔導規畫。許博士專精英語讀寫教學，雙語教育，心理教育，對於美國及亞洲地區教育皆有深入瞭解。
許雅寧博士擁有三重美國英語教師執照，美國心理諮詢證書及美國注冊會計師執照，為台灣「親子天下」雜誌、台灣 「換日線」雜誌、台灣「國語日報」、北美「世界日報」專欄作家，並為哥倫比亞大學家長領導協會聯合主席。
臉書粉絲專頁：雅寧工作室
著作：《教出雙語力》、《做個不完美的父母》及《前進美國大學

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